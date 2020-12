Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Yasumi Matsuno, directeur de Vagrant Story et Final Fantasy Tactics, a annoncé Unsung Story début 2014. Le créateur a lancé une campagne Kickstarter pour collecter des fonds afin de donner vie à son nouveau projet sur consoles et PC.

Le titre a fortement attiré l’attention des joueurs, car il a été présenté comme un successeur spirituel d’autres œuvres de Matsuno, y compris les 2 jeux déjà mentionnés pour la première PlayStation.

Les années ont passé et la sortie d’Unsung Story a été retardée à plusieurs reprises. Même les joueurs ont pensé à une éventuelle annulation et à un échec du projet, malgré le fait qu’il ait levé plus de 660 000 $ US sur Kickstarter.

Ce matin, nous avons appris que le titre tient toujours et qu’il est sur le point de franchir une étape importante dans son développement. Ceci comme Matsuno a confirmé qu’Unsung Story sera enfin publié sur PC via Steam Early Access.

Unsung Story fera ses débuts en accès anticipé et a déjà une page sur Steam

Matsuno a expliqué que le lancement sur Steam Early Access permettra aux joueurs de profiter d’un chapitre du jeu à la fois. Cela signifie que l’histoire d’Unsung Story sera publiée sur une base épisodique. Dans le même temps, ce type de publication permettra aux joueurs d’améliorer le titre en vue de sa sortie complète.

La création a déclaré que le jeu passera environ un an et demi en accès anticipé. Les joueurs qui donnent une chance au titre lors de sa première pourront en apprendre davantage sur le chapitre 1 complet avec 7 missions, les 6 premières classes de personnages, les détails de l’histoire et tous les mécanismes de base.

Tous ceux qui ont soutenu la campagne Kickstarter auront accès au jeu sur Steam. Matsuno a recommandé aux joueurs de vérifier leurs e-mails pour plus de détails sur leur clé du titre.

Le jeu recevra plus de contenu régulièrement avec l’arrivée de nouveaux épisodes. Au lancement en accès anticipé, les classes Mercenaire, Medic, Guardian, Elementalist, Archer et Sage seront disponibles.

En revanche, il a été révélé que le prix du jeu augmentera progressivement avec l’arrivée de nouveaux contenus. Cependant, les fans qui achèteront le jeu depuis sa sortie recevront tout le contenu pour le prix en accès anticipé, qui n’a pas été révélé pour l’instant.

La création a partagé une nouvelle bande-annonce pour nous donner un aperçu plus complet de l’état actuel du jeu et de ses mécanismes de stratégie. Pour l’instant, il n’y a pas de date pour sa première sur Steam, mais Matsuno garantit qu’il fera bientôt ses débuts.

Qu’est-ce que Unsung Story?

Comme nous l’avons mentionné, Unsung Story est considéré comme un successeur spirituel de Vagrant Story et Final Fantasy Tactics. Le titre tactique vous emmènera dans un monde où la magie est très importante et sera vitale dans un conflit guerrier connu sous le nom de guerre de 77 ans.

Un groupe de héros inconnus unira leurs forces pour arrêter les forces du mal, qui cherchent à tout prix à contrôler la magie. La conception du jeu est réalisée par Yasumi Matsuno, tandis que Hitoshi Sakimoto est responsable de la musique.

Le titre promet de ramener plusieurs éléments des jeux dont il s’inspire; Cependant, Matsuno veut aller plus loin, il intégrera donc également de nombreuses nouvelles fonctionnalités à la mécanique du jeu.

Unsung Story fera bientôt ses débuts sur PC via Steam Early Access. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le projet.