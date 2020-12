Il y a des jeux qui semblent avoir le développement le plus robuste pour des causes qui vont au-delà de l’habituel, s’étendant au-delà de ce qui était attendu, mettant un peu à l’épreuve la patience de leur public, en particulier ceux qui ont déjà collaboré à leur financement. collectif. C’est un peu le cas avec Histoire méconnue (le nom commence à paraître un peu prescient), l’œuvre la plus récente de Yasumi Matsuno, un nom connu des gens les plus friands de rôle tactique à travers des sagas telles que Final Fantasy Tactics, Ogre Battle ou Vagrant Story, et qui a très bien réussi son projet de financement via la plateforme Kickstarter il y a environ six ans, puis a fait le saut des plateformes de la 3DS à la console hybride en raison des retards successifs subis en raison de divers problèmes de ressources a posteriori. Une petite consolation pour ceux qui attendent le plus ce titre est qu’il y a quelques jours au moins une version avancée pour PC est sortie, une démo définitive de celui-ci comme un aperçu de ce qu’il offrira, même si elle n’a toujours pas de date exacte de relâchez à estimer, il vous reste donc à vous armer un peu de patience. Dans tous les cas, au moins nous avons une nouvelle bande-annonce où vous pouvez voir le jeu en mouvement, en particulier dans le combat, tour par tour, grille et vue aérienne, comme c’est souvent le cas dans ce genre de jeu de rôle, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Bande-annonce de l’histoire méconnue (accès anticipé)

Unsung Story est le successeur spirituel de Yasumi Matsuno de Final Fantasy Tactics et Vagrant Story, avec de nombreuses innovations passionnantes. Dans un monde où les sorts sont jetés comme des chansons et où la magie peut remodeler la réalité, les modélisateurs originaux ont créé une façon de chanter l’histoire et de la stocker dans le grand Opus pour stabiliser la terre. Mais maintenant, la guerre de 77 ans est arrivée et le mal a gagné. Les joueurs doivent former une équipe de héros oubliés qui commencera dans la bataille finale; des héros qui remonteront le temps pour sauver le monde.

Caractéristiques de jeu Explorez un tout nouveau monde magique créé par le maître designer Yasumi Matsuno. Jouez 6 chapitres dans un ordre non linéaire aux côtés de personnages emblématiques de l’histoire des deux côtés d’une guerre de 77 ans. Participez à plus de 45 niveaux différents où aucun d’entre eux ne ressemble ou ne joue de la même manière.

