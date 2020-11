Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La collection PlayStation Plus est l’un des avantages dont les utilisateurs de PlayStation Plus peuvent profiter sur PlayStation 5. Cela dit, beaucoup ont abusé de cela et c’est quelque chose que Sony n’a pas aimé. À tel point qu’il y a déjà des rapports de comptes interdits.

Ce qui se passe, c’est que, ces derniers jours, les utilisateurs vendent l’accès à leur PlayStation 5. Ceci afin que d’autres utilisateurs puissent réclamer les jeux de la PlayStation Plus Collection et en profiter depuis PlayStation 4.

Autrement dit, le système fonctionne comme ceci: les personnes qui veulent les jeux de la collection PlayStation Plus paient quelqu’un pour se connecter à leur PlayStation 5 avec leur compte et réclamer les jeux de la collection. Ensuite, l’utilisateur change son mot de passe et profite des jeux sans avoir besoin de la console.

Plusieurs utilisateurs qui ont prêté leur PlayStation 5 pour ce faire et gagner de l’argent ont signalé que leur compte avait été interdit. Il est donc clair que Sony considère cela comme un abus et décide de le punir.

Que dit Sony à ce sujet?

Bien que Sony n’ait pas envoyé de déclaration sur le sujet, nous pouvons nous donner une idée de sa justification. Ce qui se passe, c’est que certains des bannis ont reçu un message expliquant la situation.

«Lorsque vous avez plus de 50 comptes différents sur une console et que vous créez des comptes PS Store à partir d’une autre région, le système détecte et détermine qu’il a été piraté. Le compte sera banni pendant 2 mois, tandis que la console sera bannie définitivement », précise le message.

Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que Sony fait la bonne chose? Dites le nous dans les commentaires.

