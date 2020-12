Le jeu SEGA a confirmé son arrivée sur Stadia, où il sera disponible à partir du 8 décembre.

Le catalogue Google Stadia est élargi avec l’un des Jeux SEGA mieux noté ces dernières années. Valkyria Chronicles 4: Complete Edition sera disponible sur le service de la société Mountain View à partir du 8 décembre au prix de 49,99 euros. Cela a été annoncé depuis le hangout de diffusion en direct de Stadia.

Il est également disponible sur PS4, Xbox One, Switch et SteamSi vous ne le connaissez pas, c’est une aventure indépendante au sein de la saga Valkyria Chronicles et se distingue par son style de jeu, qui combine Action-RPG avec des éléments stratégiques, en même temps que sa conception faite avec des tons d’aquarelle fournit une composante artistique distinctive. Comme le prétendent ses créateurs, avec Stadia, les joueurs auront un contrôle total sur leur équipe tout en se déplaçant facilement à travers les sessions et les écrans.

L’intrigue du jeu se déroule en 1935 avec le fictif II Guerre d’Europia comme toile de fond. Son système de combat Blitz, qui combine plusieurs genres, divise l’action avec les ordres que le joueur doit donner à ses troupes, avec différentes classes de combattants – grenadiers, snipers, lanciers, ingénieurs, stormtroopers et scouts – auxquels il y aura quoi conduire pour réussir dans la mission.

Le jeu est également disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam. Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse de Valkyria Chronicles 4.

En savoir plus: SEGA, Valkyria Chronicles 4 et Stadia.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');