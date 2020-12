Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

VALORANT, le jeu de tir Riot Games, est devenu l’une des versions les plus populaires de 2020. Cela lui a permis d’avoir une communauté compétitive très active dans le monde entier et nous l’avons vu dans des endroits comme l’Amérique latine. En fait, un tournoi majeur a eu lieu récemment où Estral Esports et LAZER KLAN ont été sacrés champions.

Récemment, FIRST STRIKE VALORANT a eu lieu, un événement de jeu compétitif auquel 128 organisations de LATAM Nord et 128 de LATAM Sud ont participé. Les équipes ont fait de leur mieux pour devenir l’une des meilleures de toute la région.

C’est le 3 décembre que les 4 meilleures équipes de chaque partie de la région ont atteint les éliminatoires, qui se disputaient au format King of the Hill. Peu à peu, les prétendants sont tombés jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 2 dans chaque tournoi FIRST STRIKE VALORANT.

Dans le cas de LATAM North, la finale s’est déroulée entre LAZER KLAN et Infinity Esports, ce qui était très proche, mais finalement l’équilibre a basculé en faveur de LAZER KLAN. En revanche, dans l’autre finale, Estral Esports a battu DKS Esports pour devenir champion de LATAM Sud.

Dans le cadre des prix, les champions ont remporté 8 000 $ US. De leur côté, les équipes qui ont terminé deuxième dans chaque région ont obtenu 4 000 $ chacune.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé du tournoi FIRST STRIKE? Pensez-vous que la scène compétitive VALORANT a beaucoup d’avenir dans notre pays? Dites le nous dans les commentaires.

