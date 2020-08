Riot Games domine l’espace esports depuis un certain temps et Valorant a toujours une tendance à la hausse.

Avec des millions de joueurs expérimentant le jeu depuis la version bêta, il peut être un peu écrasant pour un nouveau venu de se joindre à l’amusement. En utilisant ce guide pour débutants, vous serez armé des connaissances de base nécessaires pour réussir à tous les niveaux de jeu. Nous allons diviser le jeu en 6 catégories que vous pouvez trouver ci-dessous!

Qu’est-ce que Valorant?

En ce qui concerne les jeux de tir à la première personne en équipe, Valorant tire le meilleur parti de jeux similaires du genre. L’association de héros basés sur des capacités avec un coffre d’armes permet au jeu de jouer de manière hyperconcurrentielle. Ce jeu de tir multijoueur 5 contre 5 est le plus proche de Counter-Strike: Source en termes de gameplay avec le bonus supplémentaire de personnages aux capacités uniques.

Image: Riot Games

Alors, quel est l’objectif de Valorant? Eh bien, pour le dire simplement, il y a deux factions dans le jeu: les attaquants et les défenseurs. Le travail des attaquants est de pousser un site où leur objectif est de planter le «Spike». Comme les autres tireurs de style «recherche et destruction», si le Spike explose, les attaquants gagnent la manche. Leurs adversaires – les Defenders – doivent à tout prix empêcher l’équipe ennemie de planter le Spike.

Pour gagner une manche, les équipes doivent éliminer leurs adversaires, planter / désamorcer le pic ou une combinaison des deux. Une équipe remporte la victoire après avoir remporté 13 tours devant l’équipe adverse.

Quel rôle choisir

Cela peut ne pas être apparent, mais différents personnages remplissent différents rôles au sein de Valorant. Il y a quatre classes de héros dans Valorant: Duelliste, Initiateur, Sentinelle et Contrôleur.

Image: Riot Games

Duelliste: La classe Duelist est un ensemble de personnages qui excellent dans les fusillades à cible unique avec l’utilisation de capacités agressives et de dégâts pour compléter leur armement. La classe Duelist est composée de Jett, Phoenix, Raze et Reyna. Ils s’adaptent à la fois à un style de jeu «fragger d’entrée» et «lurker» efficacement. Si vous recherchez un divertissement rapide et imprudent, cet ensemble d’agents serait idéal pour vous!

Initiateur: Les initiateurs agissent comme le bélier pour percer les étranglements et prendre en charge les points clés de la carte tels que les sites. Bien que non nécessaires à une composition d’équipe, Breach et Sova peuvent trouver un grand succès sans faire trop d’efforts. Les deux agents sont capables de mener la charge grâce à l’utilisation de capacités de collecte d’informations et de capacités de déni de zone. Bien qu’un peu plus méticuleux et moins tape-à-l’œil que les duellistes, les initiateurs peuvent trouver tout autant de plaisir avec un peu de pratique.

Sentinelle: Si vous préférez un style de jeu lent et défensif, l’archétype Sentinel vous apportera probablement le plus de plaisir. Les sentinelles sont capables de se recroqueviller et de défendre les principales avenues grâce à l’utilisation de leurs capacités. Cypher et Sage sont parmi les meilleurs agents en raison de l’utilité qu’ils peuvent apporter à une équipe en défense. La récente version de Killjoy possède également une incroyable puissance Sentinel.

Manette: Ce qui rend les contrôleurs si utiles, c’est leur capacité à façonner une carte selon le plan souhaité. Communément appelés «fumeurs», les contrôleurs sont capables d’étouffer les lignes de visibilité des adversaires et de masquer les mouvements alliés. Ils fournissent un excellent déni de zone avec un effort relativement faible (sauf Viper). Omen et Brimstone font partie des meilleurs agents de Valorant, fournissant à leur équipe plusieurs grenades fumigènes à 100% précises.

Si vous cherchez plus d’informations, vous pouvez trouver la description détaillée de Riot de tous les agents de Valorant, y compris le Killjoy récemment publié, ici.

Comment fonctionnent les rondes

Pour en revenir au sujet des rounds, vous pouvez trouver certaines similitudes dans Valorant qui se traduisent par la plupart des tireurs compétitifs. Au début du tour, les joueurs sont accueillis par une «phase d’achat» dans laquelle ils peuvent acheter un chargement à partir d’un casting d’armes ainsi que des capacités et des armures spécifiques à leur personnage.

Image: Riot Games

Les joueurs commencent avec 800 crédits dans le tour initial appelé le «tour de pistolet» en guise d’introduction au match. Ces premiers tours n’ont lieu que deux fois par match, une fois tous les 13 tours lorsque les côtés changent. Au cours du match, les joueurs gagneront des crédits en fonction de leurs performances telles que les éliminations, les plantes / désamorces et les victoires / défaites de rounds. Lorsque vous recherchez l’arme idéale à acheter, vous devez absolument vous référer à notre liste de niveaux d’armes à feu! En règle générale, au fur et à mesure que le jeu avance, vous pourrez acheter des armes plus puissantes.

Les rondes se terminent en fonction de certains objectifs de chaque équipe. Les attaquants ne peuvent gagner que de deux manières, soit en plantant et en faisant exploser le Spike, soit en éliminant toute l’équipe en défense. D’un autre côté, les défenseurs peuvent gagner de trois manières. Comme les attaquants, ils peuvent gagner en éliminant toute l’équipe ennemie ou en désamorçant le Spike après qu’il a été planté. La troisième méthode de victoire peut être obtenue en exécutant le chronomètre de 100 secondes.

Types d’armes

Si vous arrivez à Valorant depuis n’importe quel autre tireur, vous reconnaîtrez facilement les différents types d’armes ainsi que leur puissance par rapport aux autres catégories d’armes. Valorant a divisé ses armes en 6 types: armes de poing, mitraillettes, fusils d’assaut, fusils de sniper, mitrailleuses lourdes et fusils de chasse.

Image: Riot Games

Bras latéraux

Comme leur nom l’indique, les armes de poing ne sont pas votre arme principale (en dehors des cartouches de pistolet). Toutes ces armes sont utiles si vous avez un budget limité et peuvent vous protéger à la rigueur si vous ne trouvez pas le temps de recharger. Cependant, leur puissance est sévèrement limitée en dehors des courtes distances, avec des baisses de dégâts incroyablement élevées après 30 mètres. Les armes de poing de Valorant sont les Shorty, Frenzy, Ghost, Sheriff et Classic.

Mitraillettes

Bénéficiant d’une cadence de tir incroyable, les SMG de Valorant sont le moyen par lequel les mauvais viseurs peuvent trouver un certain niveau de succès. Cette classe d’armes à vaporiser et à prier économique est composée de seulement deux armes: le Spectre et le Stinger.

Fusils d’assaut

Quand il s’agit d’une arme touche-à-tout, les fusils d’assaut ne peuvent jamais vraiment vous laisser tomber. Bénéficiant de gros dégâts à toutes les distances, leur seul inconvénient à avoir une puissance brute est une cadence de tir plus lente. L’augmentation des dégâts et la fiabilité rendent les rayures beaucoup plus précieuses dans le jeu général. Les fusils incluent le Bulldog, le Vandal, le Phantom et le Guardian.

Fusils de sniper

Autre classe d’armes avec seulement deux entrées, les tireurs d’élite sont des armes à verrou à dégâts élevés destinés aux combats à plus longue portée. Entrez le maréchal et l’opérateur, ces fusils à lunette sont des centrales entre de bonnes mains et sont le fléau de tout attaquant imprudent.

Mitrailleuses lourdes

Le grand frère des mitraillettes à pulvérisation et à prier, les Heavies (également appelés LMG) sont essentiellement des fusils à faible dommage avec une taille de chargeur massive. Leur utilisation prévue est de supprimer des zones avec un barrage de balles, de contrôler des zones clés et de refuser les avances ennemies sur votre territoire. Vous constaterez que les Ares et Odin constituent l’intégralité de la catégorie et si vous écoutez attentivement, vous pouvez toujours les entendre tirer à ce jour.

Fusils de chasse

Adoptant une approche différente de la pulvérisation, les fusils de chasse sont excellents pour percer ou défendre rapidement un étranglement de près et personnel. En utilisant le Bucky ou le juge, vous sacrifiez des dégâts à distance pour certains des dégâts les plus élevés du jeu à moins de 10 mètres.

Si vous ne savez pas quelles armes acheter, essayez-les toutes dans le champ de tir du jeu et ayez une idée de chacune d’elles. Faites de votre mieux pour comprendre les avantages et les inconvénients de chacun afin de définir les situations idéales pour leur utilisation. Si vous avez du mal à décider quelles armes sont les meilleures, vous pouvez vous référer à notre article pratique sur la liste des niveaux de Valorant Guns. Pour plus d’informations sur des armes spécifiques, vous pouvez trouver le guide détaillé de l’arsenal de Riot Games ici.

Principes de base de la carte

Image: Riot Games

Actuellement, Valorant propose une sélection de quatre cartes: Haven, Bind, Split et Ascent. Chacun offre un mécanisme unique qui modifie les stratégies pour refléter ces changements spécifiques. Ce qu’ils ont tous en commun, c’est le même objectif. Les attaquants doivent planter et faire exploser la pointe tandis que les défenseurs doivent empêcher que cela se produise. Chaque carte a une quantité variable d’angles, à la fois courts et log. Pour un meilleur aperçu des cartes, vous pouvez trouver les contours de la carte Riot ici.

Havre: Le mécanisme unique de Haven est le fait qu’il possède 3 sites de bombes par rapport aux autres cartes qui n’en ont toutes que 2. Par rapport aux autres cartes, il est un peu plus grand et nécessite une défense plus contrôlée pour protéger les 3 sites.

Lier: Bind propose des téléporteurs à sens unique qui peuvent emmener n’importe quel joueur à un autre endroit instantanément. Ils sont situés au milieu de la carte et à l’extérieur. Il est également intéressant de noter qu’il n’y a pas de «milieu» sur la liaison, laissant les joueurs décider s’ils veulent aller à gauche ou à droite pour exécuter.

Divisé: Split a une façon spéciale de manœuvrer la carte verticalement avec l’introduction de tyroliennes, communément appelées simplement cordes. Les joueurs peuvent les utiliser rapidement tout en émettant un son audible ou les utiliser lentement tout en gardant le silence.

Ascension: Ascent utilise des portes blindées verrouillables pour couper les principaux points d’étranglement en cas de violation d’un site. Ils ne peuvent être verrouillés et déverrouillés que de l’intérieur et doivent sinon être détruits pour retrouver l’accès aux entrées qu’ils bloquent.

Stratégies de base pour réussir

Quand il s’agit d’un jeu parfait, vos meilleures aides sont les plus simples. Utilisez votre audition pour déterminer soigneusement où vos adversaires peuvent se trouver en suivant des files d’attente audio spécifiques. Valorant dispose d’une audition à 360 degrés qui prend également en compte la verticalité. Si vous jouez lentement, vous pourrez peut-être entendre un adversaire glisser et faire sauter sa couverture.

Image: Riot Games

La visée est beaucoup plus difficile lors du déplacement et vous fera perdre plus de fusillades. La clé est d’essayer de s’arrêter et de tirer si vous le pouvez ou de jeter un coup d’œil rapide avant d’aligner un tir. De nombreuses armes d’élite ont une grande pénétration dans les murs, vous permettant d’infliger de lourds dégâts sans même que vos ennemis vous regardent.

Enfin et surtout, il est important de se rappeler que Valorant est un concurrent basé sur un héros tireur. Chaque agent a des capacités uniques qui leur confèrent de grandes forces lorsqu’ils sont utilisés correctement. Ces capacités prennent en charge certains styles de jeu (voir Quel rôle choisir) et certains personnages bénéficient plus des situations que d’autres. Par exemple, si vous jouez un duelliste, il est important d’utiliser vos capacités pour trouver des éliminations rapides ou infliger de lourds dégâts. Notez que les capacités coûtent des crédits et ont des utilisations limitées – utilisez-les efficacement.

Image: Riot Games

Quand il s’agit de se développer, comme toute chose, la pratique rend parfait. Ne vous inquiétez pas si vous ne vous placez pas dans le rang Immortel lors de votre première course. Continuez à broyer et à travailler sur votre objectif, car la plupart ne sont que de la mémoire musculaire. Dans le pire des cas, vous pouvez remplacer votre objectif par une connaissance de la carte et apprendre à jouer hors des angles et à vous cacher dans des coins aléatoires pour prendre vos adversaires au dépourvu.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide du débutant de Riot.