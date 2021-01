Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La scène e-sport propose des actualités de toutes sortes, y compris des controverses et des scandales liés à des acteurs importants. Plusieurs professionnels de Dota 2 sont à l’honneur après que Valve a décidé de les bannir des compétitions du titre populaire.

Selon les détails, la société a puni un total de 5 joueurs chinois, anciens membres de l’équipe Newbee, pour trucage de matchs. Valve a décidé de les sanctionner de manière exemplaire, ils les ont donc bannis à vie de l’esport Dota 2.

Cela signifie que les joueurs ne pourront plus participer à un tournoi officiel Dota 2 ou à toute autre compétition organisée par Valve. La punition a atteint cette échelle lorsque le matchmaking a eu lieu l’année dernière, lorsque les accusés ont représenté Newbee dans les compétitions Dota 2.

Professionnels Dota 2 bannis à vie

Après une enquête de plusieurs mois, Valve et Perfect World ont annoncé que Xu ‘Moogy’ Han, Yin ‘AQ’ Rui, Wen ‘Wizard’ Lipeng, Yan ‘Waixi’ Chao et Zeng ‘Faith’ Hongda ne pourront plus concourir sur le circuit. Dota 2 pro.

Ceci après, il sera vérifié que les joueurs ont corrigé les jeux lorsqu’ils faisaient partie de Newbee. Cela n’affectera pas seulement les joueurs, car l’équipe compétitive sera également exclue des futurs tournois.

Les joueurs et Newbee ne pourront pas faire partie des plus petits tournois, mais ni des compétitions aussi importantes que l’International. Il convient de rappeler que Newbee a remporté le tournoi de 2014 et a remporté plus de 5 millions de dollars.

L’interdiction de Valve se fera d’abord au niveau national, c’est-à-dire lors de compétitions organisées en Chine, mais plus tard, elle sera menée à l’échelle internationale.

Ce n’est pas la première fois que Newbee fait partie d’une polémique dans le monde de l’esport. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, l’équipe avait déjà été choisie pour avoir prétendument volé 100000 $ à ses joueurs professionnels de Fortnite.

