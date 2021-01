Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le nouveau jeu de Vanillaware, 13 Sentinels: Aegis Rim, a fait ses débuts en novembre 2019 au Japon et près d’un an plus tard, en septembre 2020, il est arrivé en Occident. Le titre a été très bien accueilli par les fans et les critiques spécialisés. Cette bonne réponse se reflète dans ses ventes, puisque le développeur a annoncé que le titre avait déjà dépassé une marque de vente importante et que son président en a profité pour partager avec les fans une fantastique illustration du Nouvel An.

Les titres Vanillaware ne sont pas destinés au grand public, car leurs productions ont une influence japonaise significative et sont proposées pour un seul joueur. 13 Sentinels: Aegis Rim ne fait pas exception, car il s’agit d’une aventure narrative avec des éléments de stratégie en temps réel. Cependant, il a été très bien accueilli et, selon les informations officielles de Vanillaware qu’il a partagées avec Famitsu (via Twinfinite), le jeu a déjà distribué plus de 300000 unités dans le monde, une quantité importante étant donné qu’il s’agit d’un titre. niche.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que Vanillaware est le studio en charge des jeux RPG renommés tels que Dragon’s Crown et Odin Sphere. La production la plus récente est 13 Sentinels: Aegis Rim est une aventure graphique qui contient des éléments de RTS qui vous met dans la peau de 13 étudiants qui doivent piloter des robots géants pour défendre le Japon contre les attaques de monstres tout aussi énormes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Kamitani pense que 13 Sentinels: Aegis Rim est le meilleur jeu Vanillaware et a partagé à quel point il était difficile de le lancer.

George Kamitani a partagé une belle illustration du Nouvel An

L’artiste et président de la société, George Kamitani, n’a pas manqué l’occasion de souhaiter à ses followers une très bonne année et a partagé, comme à d’autres occasions, une fantastique illustration avec le style qui la caractérise.

Dans l’image, vous pouvez voir une fille avec des personnages connus sous le nom de “hakutaku” ou “Bai Ze” dans les cultures japonaise et chinoise, respectivement. Selon les informations de Siliconera, ces créatures en forme de bœuf protègent les gens des maladies. Selon la légende, une bête appelée “Kutabe” a empêché les habitants d’une peste, et on pense que la maladie peut être chassée avec une image de cette entité, qui sert de talisman.

Il est important de mentionner qu’il est difficile de savoir si cette image est liée au nouveau projet Vanillaware. Très probablement pas, mais cela semble être lié aux souhaits de santé en cette période pandémique. Cependant, nous vous rappelons que dans l’illustration du Nouvel An 2013, Kamitani a attiré 3 filles et robots de 13 Sentinels: Aegis Rim, 2 ans avant la révélation du jeu.

“Bonne année à tous. Veuillez continuer à soutenir Vanillaware en 2021 », a commenté Kamitani. Nous vous laissons avec l’image qu’il a partagée avec le message. Si vous êtes fan du travail de George Kamitani, nous en profitons pour vous inviter à visiter ce site officiel de Vanillaware, car vous y trouverez toutes les illustrations du Nouvel An que l’artiste a partagées depuis 2008.

Image: George Kamitani

Que pensez-vous de la réalisation de 13 Sentinelles: Aegis Rim? Avez-vous contribué à ce chiffre? Dites le nous dans les commentaires.

On ne sait pas encore grand chose sur le nouveau projet Vanillaware, mais vous y travaillez presque certainement déjà. Officiellement, le nouveau jeu n’a pas été révélé, mais il y a près de 2 ans, le développeur a publié une bande-annonce qui montre qu’il aura un thème médiéval fantastique.

13 Sentinels: Aegis Rim est disponible sur PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2, 3