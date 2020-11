Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que Friday the 13: The Game, le jeu multijoueur asymétrique, ne traverse pas le meilleur de ses moments. Ce qui se passe, c’est qu’il a été annoncé que leurs serveurs fermeront sous peu. La bonne chose est que vous pouvez continuer à y jouer.

À travers les forums officiels du jeu, Gun Media a annoncé que les serveurs dédiés pour Friday the 13th: The Game cesseront d’exister. Selon la société, cette fonctionnalité en ligne disparaîtra avec une mise à jour du jeu qui arrivera avant la fin du mois de novembre.

Il est important de noter que cela ne signifie pas la fin définitive du vendredi 13: The Game. Ce qui se passe, c’est que le jeu reviendra à son système de matchmaking d’origine, qui fonctionnait de pair à pair. De plus, la base de données des serveurs restera active, donc la progression continuera à fonctionner.

Une annonce importante sur l’avenir du vendredi 13: Le jeu.https: //t.co/DA1x2W64qG pic.twitter.com/TpFQLLSwyg – Vendredi 13 (@ Friday13thGame) 3 novembre 2020

Plus de support pour Friday the 13th: The Game

Il est important de noter que la mise à jour de novembre sera également le dernier vendredi 13: le jeu recevra. Ceci depuis que Gun Media a mis fin à son cycle de développement.

«Le patch à venir en novembre sera le dernier du vendredi 13: The Game. L’équipe travaille dur pour terminer les correctifs depuis longtemps et les inclure dans le correctif final », a expliqué Gun Media.

Un autre point important est que les forums officiels du vendredi 13: The Game seront également fermés. Ainsi, les utilisateurs peuvent les consulter, mais pas y participer.

Enfin, il est confirmé que vendredi 13: The Game continuera en vente et soutiendra les joueurs en difficulté.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Jouez-vous à Friday the 13: The Game? Dites le nous dans les commentaires.

Vendredi 13: Le jeu est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous cliquez ici.