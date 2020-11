Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, le classique d’Ubisoft, rejoint également le service.

Une semaine de plus est toujours synonyme de nouveaux jeux vidéo pour Nvidia. Chaque semaine, le géant de la technologie incorpore des titres à son service jeu en nuage, GeForce Now. A cette occasion, et comme de coutume, le service reçoit un bon nombre de jeux vidéo et s’engage à variété. Ce mois-ci, Among Us et Ride 4 se démarquent des autres.

La bêta ouverte de Worms Rumble, la nouvelle bataille royale de Team 17, est disponible sur GeForce NowAlors, cette semaine, ils arrivent dix nouveaux jeux vidéo à GeForce Now et sont: Parmi nous, Ride 4, Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory, Endless Space, Dungeons 3 (Epic Games Store), Car Trader Simulator, Hammerting, Heroes and Generals, Naraka Bladepoint Closed Beta et Worms Rumble Open Beta . Comme vous pouvez le voir, et comme d’habitude, le jeu gratuit qu’Epic Games propose dans sa boutique cette semaine arrive au service.

Vous pouvez maintenant profiter du succès indé par excellence des derniers mois, parmi nous, du cloud et découvrez imposteur de partout. Si vous préférez descendre de l’espace à la terre, Ride 4 est une excellente option pour libérer de l’adrénaline. Mais, sans aucun doute, un ajout très curieux est celui de Splinter Cell: Chaos Theory, le classique de Ubisoft. En l’absence de nouvelle aventure dans la saga, vous pouvez toujours vous en souvenir.

Il est également curieux de voir qu’ils sont arrivés deux bêtas un service. D’une part, Naraka Bladepoint, nous invite à vivre une nouvelle expérience de combat et d’exploration, dans un jeu disponible en phase bêta fermée de Steam. D’autre part, la belle Vers proposer la bêta ouverte du nouveau jeu de Équipe 17, Worms Rumble, le nouveau bataille royale qui jouera dans ces personnages classiques.

Il est révolu le temps où GeForce Now voyait le service perdre des jeux presque chaque semaine. La plateforme a bonne santé aujourd’hui et nous voyons même combien de jeux les plus importants arrivent sur le même jour de lancement, quelque chose qui se produira avec Cyberpunk 2077, quand il arrivera enfin sur le marché le 10 décembre.

En savoir plus: Parmi nous, RIDE 4, NVIDIA, GeForce Now, Splinter Cell et Endless Space.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');