Au mois de mars, Nintendo Switch aura quatre ans, et depuis sa sortie, la console hybride n’a cessé de récolter des succès. Il est vrai qu’après le petit succès de la Wii U, la Nintendo Switch avait un chemin un peu difficile pour atteindre à nouveau le public. Cependant, sa fraîcheur et son innovation, ainsi qu’un grand nombre de jeux, l’ont fait décoller vers le succès qu’il connaît aujourd’hui. Il y a peu de temps, nous avons appris que Nintendo Switch avait dépassé les 68 millions de consoles vendues dans le monde, et ce n’est pas une mince affaire, donc le succès est plus qu’assuré.

Le Royaume-Uni continue de céder à Nintendo Switch

Au cours de ces près de quatre ans de vie de Nintendo Switch, il a vécu avec des consoles d’une génération. Cependant, en novembre dernier, la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S ont été mises en vente, des machines qui marquent une nouvelle génération dans le monde des jeux vidéo. Face à de tels lancements, il est logique que les utilisateurs tirent parti de la nouveauté. C’est pourquoi on a vu que la Nintendo Switch a été reléguée à une deuxième place sur le marché britannique, puisque la nouvelle console de Sony a dépassé celle de Nintendo en termes de ventes.

Cependant, bien que dépassées par la PlayStation 5, les ventes de Nintendo Switch au cours du mois de novembre au Royaume-Uni ont augmenté de 96% par rapport au mois précédent, ainsi qu’un 63,1% par rapport à l’année précédente. Allez, Nintendo Switch ne fait pas mal du tout sur le marché britannique, et cela se reflète également dans le nombre de titres hybrides dans le Top 20 britannique, alors que les titres Nintendo Switch règnent sur cette liste:

Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Marvel’s Spider-Man Miles Morales Watch Dogs: Legion Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Nintendo Switch) Super Mario 3D-All Stars Fortnite: Lot The Last Laugh Ring Fit Adventure Marvel´s Avengers Minecraft Dungeons Grand Theft Auto 5 Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm Demon´s Souls Star Wars: Squadrons 51 Jeux mondiaux Just Dance 2021 Crash Bandicoot 4: Il est temps

