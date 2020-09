Le détaillant américain GameStop a enregistré une baisse de 26,7% de ses ventes nettes pour les trois mois se terminant le 1er août 2020.

L’entreprise a rapporté 942 millions de dollars pour le trimestre, la baisse des dépenses étant due à – à quoi d’autre? – fermetures de magasins provoquées par la pandémie de coronavirus COVID-19, ainsi que la génération actuelle de consoles qui touche à sa fin.

GameStop a également enregistré une perte nette de 111,3 millions de dollars pour la période, bien que cela semble en fait une amélioration par rapport aux 415,3 millions de dollars annoncés pour la même période l’année dernière. Pourquoi semble seulement? Eh bien, au deuxième trimestre 2019/20, la société a subi des charges de dépréciation d’un montant de 401 millions de dollars, ce qui signifie que sa perte nette pour la période est en fait plus proche de 32 millions de dollars, la perte nette ajustée de cette année s’établissant à 91,2 millions de dollars. Ainsi, le détaillant fait toujours de lourdes pertes.

La firme essaie cependant de se faufiler dans le noir, vendant plusieurs de ses propres bâtiments et, euh, son jet d’affaires. GameStop s’est également vanté d’une énorme croissance de son activité de commerce électronique.

«Le deuxième trimestre a été marqué par de solides progrès vers nos initiatives stratégiques, alimentant une augmentation de 800% des ventes mondiales de commerce électronique, une réduction de 133,7 millions de dollars des frais généraux et administratifs et une amélioration significative de notre bilan avec 735,1 millions de dollars en espèces à la fin du trimestre et un 50 pour cent de réduction des stocks, par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière », a déclaré le PDG George Sherman (photo).

«Ces réalisations combinées ont généré un flux de trésorerie disponible de 181,9 millions de dollars pour le trimestre. Je suis extrêmement fier de notre équipe et de son dévouement à notre mission, à notre stratégie et au service en toute sécurité de nos clients malgré nos activités dans un environnement sans précédent.

«Nous pensons que les mesures que nous prenons pour optimiser les opérations de base de notre entreprise en augmentant l’efficacité et en créant un écosystème numérique sans friction pour servir nos clients, où et quand ils choisissent de faire leurs achats, nous permettent de naviguer dans l’environnement COVID-19 tout en positionnant nous bien pour le lancement de la prochaine génération de consoles.

«Alors que la pandémie en cours continue de créer un environnement quelque peu incertain à court terme, nous sommes très heureux de la réaction des consommateurs chez GameStop aux quelques introductions récentes de produits de jeux vidéo et nous pensons que nous sommes prêts, avec des options de service et de paiement étendues, à gérer la flambée attendue de la demande et participer de manière très significative aux lancements de console plus tard cette année. »

