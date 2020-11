Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après être passé par Nintendo Switch, Square Enix prépare la première de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous envisagez de jouer à cette version du JRPG sur votre ordinateur, vous avez probablement des doutes sur les exigences que votre équipe doit respecter.

Il est maintenant temps pour vous de vérifier si votre PC sera capable d’exécuter le titre, d’autant plus que ses exigences système sont légèrement différentes de celles de sa version originale. Nous vous rappelons qu’une démo du titre est sortie récemment, vous pouvez donc désormais profiter de ses 10 premières heures.

Il va sans dire que cette nouvelle version du JRPG pour PC sera proposée sur Steam. Vous pouvez ajouter le jeu à votre collection en échange de 895 $ MXN. Le titre comprendra une interface et des sous-titres en espagnol. Les voix seront disponibles en anglais et en japonais.

De plus, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition offrira une prise en charge complète du contrôleur et une sauvegarde dans le cloud. Ensuite, je vous laisse les exigences minimales et recommandées pour pouvoir l’exécuter:

Configuration minimale requise (60 ips et 1280 × 720)

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) CPU: AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i3-3330 Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: AMD Radeon Radeon R7 260X ou Nvidia GeForce GTX 750 DirectX: version 11 Stockage: 40 Go

Exigences recommandées (60 ips et 1920 × 1080)

Système d’exploitation: Windows 10 (64 bits) CPU: AMD Ryzen 3 1200 ou Intel Core i5-6500 Mémoire: 8 Go de RAM Graphiques: AMD R7 370 ou NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX: version 11 Stockage: 40 Go

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition comprend tout le contenu de la version originale, mais ajoute des ajouts intéressants, tels que de nouveaux scénarios, la possibilité d’utiliser la bande sonore orchestrée, le doublage japonais et la possibilité de jouer avec des graphiques 2D. .

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition arrive le 4 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le titre.