Par Dom Peppiatt,

Lundi 14 septembre 2020 20h50 GMT

Microsoft a annoncé l’arrivée de nouveaux titres Xbox Game Pass en septembre et au-delà.

Pour rendre la série de nouveaux titres de ce mois encore plus attrayante, Microsoft a également réalisé quelques Cloud Gaming annonces. Lundi, la société a révélé que plus de 150 jeux seront disponibles via le service dès le premier jour.

En tant que tel, il existe de nombreux crossover Games Pass et Cloud Gaming. Vous pouvez voir la liste complète des jeux disponibles dans le cadre du service sur le lien.

Pour l’instant, voici ce que vous pouvez vous attendre à voir sur Xbox Games Pass ce mois-ci.

Le premier debout, Compagnie des héros 2 arrive sur PC sur 17 septembre. Le jeu fait suite au RTS le mieux noté de tous les temps et est livré avec cinq armées jouables.

D’après cela, Halo 3: ODST tombe sur PC dans le cadre de la Master Chief Collection le 22 septembre.

Stablemate spirituel Destiny 2: Shadowkeep et Forsaken arrive également via Game Pass sur Android et Xbox One le même jour.

finalement, Nuit dans les bois (à venir sur Android, console et PC) et Warhammer: Vermintide 2 (uniquement sur Android et console) arrivent sur 24 septembre.

Microsoft répertorie beaucoup plus de contenu Games Pass entrant sur son site, y compris les quêtes DLC et Xbox Game Pass, mais ce sont les jeux phares qui arriveront sur Game Pass au cours des deux prochaines semaines.

Nous ne manquerons certainement de rien pour jouer avant octobre.

