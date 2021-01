C’est un programme indépendant dans la veine de Resistance, issu du remake de RE3, lié au reste des jeux.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 22 janvier 2021, 00: 0135 Commentaires

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

La série Resident Evil a toujours eu une relation compliquée avec le modes multijoueursAucune de vos tentatives pour entrer dans ce domaine n’a été aussi remarquable et populaire que vos campagnes principales, mais cela ne vous rendra pas Capcom jeter l’éponge. Avec l’arrivée imminente de Resident Evil 8: Village, l’éditeur japonais lancera son nouveau mode RE: Verse.

Comme cela avait été divulgué des heures avant la récente session en direct dédiée à RE8, Re: Verse sera le mode multijoueur de cet épisode, bien qu’il soit disponible en tant que téléchargement indépendant et gratuit pour les acheteurs de la nouvelle aventure d’Ethan Winters dans la ville mystérieuse et sinistre. Dans celui-ci, de nombreux personnages et mappés de la série principale, y compris Veronica Ashford, Jill Valentine, Nemesis et plus.

Peu de détails ont été fournis à son sujet: pour l’instant, on se contentera de savoir qu’il utilisera des graphismes cel-shading, qu’il aura des éléments PvE et que des personnages comme Jack Baker feront partie des forces ennemies. Dans Resistance, les joueurs ont pris le contrôle de l’esprit maléfique qui a déployé des zombies et des pièges en cartographiant, nous n’excluons donc pas que cet épisode soit une forme évoluée de ce modèle.

Le prochain jeu de la saga Resident Evil

Resident Evil 8: Village arrive en magasin le 7 mai et sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series X ainsi que sur les consoles de génération précédente, PS4 et Xbox One. Ceux qui ne sont pas à jour avec lui arc de l’histoire actuelle Ils peuvent être réalisés avec un package qui comprend également Resident Evil 7 (ou profiter des offres actuelles) mais en plus de cela, de nombreuses éditions spéciales seront également disponibles. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce qui nous attend, n’hésitez pas à télécharger la nouvelle démo.

En savoir plus sur: Resident Evil RE: Verse, Capcom et Resident Evil 8: Village.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');