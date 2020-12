Il y a de nombreux titres que nous avons vus dans la présentation Monde indépendant du 15 décembre 2020, et il existe également plusieurs genres auxquels ils sont attribués. Ainsi, l’un des présentés, et aussi l’un des premiers, est Regarde et Regarde et Valet, un jeu amusant créé par Toyful Games dans lequel nous devrons prendre le volant pour montrer que nous sommes les meilleurs pilotes qui existent (ou du moins faire semblant et ne pas remarquer comment nous conduisons réellement).

Very Very Valet arrive exclusivement (temporairement) sur Nintendo Switch au début de 2021

Chez Very Very Valet, nous prenons le volant pour récupérer, garer et rendre les voitures dans 20 endroits différents. De cette manière, jusqu’à trois autres joueurs (soit un total de quatre joueurs) peuvent profiter de ce titre fou dans lequel savoir conduire est une blague. Bien sûr, si nous voulons nous amuser à conduire avec lui, nous n’aurons pas à attendre longtemps, car il arrivera comme une exclusivité temporaire sur Nintendo Switch au début de 2021, il se peut donc que la rencontre occasionnelle que nous faisons avec des amis en fasse le protagoniste. .

Voir également

De cette façon, un autre titre rejoindra le Nintendo Switch eShop dans peu de temps, et ce que nous savons déjà très bien, c’est que Very Very Valet nous fera rire pendant que nous essayons de prétendre que nous sommes tous des experts au volant. Et vous, êtes-vous prêt à essayer de ranger les voitures dans cet endroit parfait que vous recherchez depuis des heures?

Source 1, source 2: Communiqué de presse

en relation