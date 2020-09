Quelques nouvelles vidéos de WWE 2K Battlegrounds sont en ligne, avec le thème d’entrée de Bray Wyatt et une nouvelle vidéo de gameplay. YouTuber SUPERZOMGBBQ a eu accès au nouveau jeu et a publié des vidéos gracieuseté de 2K et 2K UK qui montrent The Fiend ainsi que du gameplay, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Le jeu propose une liste de plus de 70 lutteurs au lancement avec plus de 100 au total prévus. Il devrait sortir le 18 septembre sur Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Google Stadia et PC. Il est décrit comme suit:

«Le monde de la WWE est votre champ de bataille avec une toute nouvelle action d’arcade sur le dessus de votre visage alors que vos superstars et légendes WWE préférées s’affrontent dans des environnements interactifs extravagants à travers le monde.»