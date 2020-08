Nintendo Switch reçu il y a presque un an Super Kirby Clash, un jeu « gratuit » de la boule rose la plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo dans lequel il faut se lancer dans différentes missions. Ainsi, ce titre a presque terminé son premier anniversaire et, pour le fêter, Nintendo et HAL Laboratory ont décidé de partager une vidéo spéciale sur Aeon Hero, mais aussi quelques autres informations sur ce personnage plus que puissant qui ne facilite pas les choses pour tout le monde. ceux qui décident de se mettre en travers de son chemin, et c’est Shinya Kumazaki qui nous a parlé de lui.

Aeon Hero joue dans une vidéo pour célébrer la première année de Super Kirby Clash

Si vous avez joué à des jeux Kirby précédents, ce personnage vous semblera quelque peu familier. Pour cette conception, nous voulions qu’elle ait un effet différent, mais le concepteur voulait également que l’armure du personnage soit héroïque et rappelle l’époque où il était un champion. En raison de l’apparence spéciale du personnage, le directeur du jeu, Yumi Todo, a demandé qu’il n’ait pas un nom clair. Au lieu de cela, il a été appelé « The Aeon Hero » (« The Eon Hero » en espagnol), qui ressemble plus à un titre. Nous utilisons une technique similaire pour nommer King D-Mind. La version sombre d’Aeon Hero apparaît comme un boss exclusif de la partie en ligne qui est cachée et a une fin différente de celle des autres boss. Cela peut réapparaître dans le futur … Dans un autre monde.

Ainsi, grâce à ces lignes et à cette vidéo, on peut déjà en savoir plus sur ce personnage de Super Kirby Clash qui a tant donné à parler depuis son apparition sur les écrans des consoles hybrides de tous ces joueurs qui l’avaient déjà téléchargé une copie du titre.

