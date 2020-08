Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le jeu de survie Vigor avait été annoncé comme une exclusivité Xbox One. Cependant, après plusieurs mois sur le marché, le développeur a annoncé que le titre viendrait également sur Nintendo Switch. Ce qui précède a donné aux utilisateurs de PlayStation 4 l’espoir de le voir un jour sur leur console et aujourd’hui, il vient d’être confirmé qu’ils pourront y jouer cette année.

Dans l’émission Awesome Indies d’IGN, Bohemia Interactive a profité de l’occasion pour montrer une bande-annonce de Vigor, leur jeu de tir de survie, avec laquelle ils ont révélé qu’il arriverait sur les consoles Sony PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu sera d’abord disponible sur PlayStation 4, le 25 novembre, puis, pendant les vacances de cette année, arrivera sur PlayStation 5.

Dans le cas où vous l’avez manqué: pour cette raison, Vigor était une exclusivité temporaire de la Xbox One.

Les utilisateurs de Nintendo Switch pourront bientôt jouer à Vigor sans l’acheter

Au cas où vous ne le sauriez pas, ce titre est un jeu gratuit, il ne devrait donc pas être possible d’y jouer sur les systèmes PlayStation sans avoir un abonnement PlayStation Plus actif.

Bien que le jeu soit disponible gratuitement avec des options d’achat intégrées (microtransactions), sur Nintendo Switch jusqu’à aujourd’hui, seule l’édition Founder’s Pack est disponible dans le Nintendo eShop (au prix de 19,99 USD), il était donc nécessaire de dépenser de l’argent pour pouvoir y jouer.

Ceci est très proche du changement, car le développeur a annoncé que la version Nintendo Switch de Vigor deviendrait une édition entièrement gratuite le 23 septembre, il sera donc désormais possible de la télécharger sans dépenser.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous attendiez-vous à ce que Vigor arrive sur PlayStation 4? Dites le nous dans les commentaires.

Bohemia Interactive avait déjà mentionné son souhait de permettre le jeu croisé entre les plates-formes sur lesquelles Vigor était disponible, de sorte que les joueurs de toutes les consoles pourront probablement jouer ensemble sans restriction à l’avenir.

Vigor a fait ses débuts en août 2019 sur Xbox One et peut également être trouvé aujourd’hui sur Nintendo Switch. Cependant, son arrivée sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source