De nombreux joueurs attendent d’entendre les bonnes nouvelles liées à Resident Evil Village, le nouveau titre d’horreur de Capcom qui est garanti pour être une expérience totalement nouvelle. Bien sûr, même si de bonnes nouvelles étaient attendues bientôt, pour le moment aucune bande-annonce n’a été dévoilée ou quelque chose de nouveau a été mentionné à propos de son histoire au-delà des rumeurs selon lesquelles Ils soulignent que nous aurons des nouvelles bientôt.

Heureusement, le même initié qui a filtré l’existence de ce jeu et nous a même révélé des détails jouables, est désormais en charge de fournir un peu plus d’informations sur l’histoire et les personnages présents. Plus précisément à propos d’Ethan, un personnage confirmé pour ce nouvel opus et que nous pourrions nous rencontrer dans Resident Evil 7, même si ce sera dans ce nouvel opus lorsque nous pourrons plonger un peu plus dans son histoire.

Du moins, c’est ce qu’indique Dusk Golem, qui le mentionne dans ce nouvel épisode de Resident Evil nous aurons Ethan comme protagoniste, qui montrera enfin sa personnalité. De plus, selon cette fuite, l’étude s’intéresserait au personnage ayant une grande présence dans le jeu, donnant ainsi une plus grande importance à ce personnage qui, malheureusement, n’a pas autant brillé lors de sa première apparition.

Bien sûr, tout ne sera pas si simple Eh bien, comme indiqué dans le message, le personnage se fera connaître grâce aux hallucinations. De plus, nous partirons de l’idée d’Ethan en tant que citoyen confronté à un non-sens rural. Un mélange imposant qui arrivera avec Ethan à la recherche d’un téléphone après avoir eu un accident et son combat contre ces locaux qui ne lui font pas confiance, le forçant à s’échapper pendant qu’ils pointent des armes sur lui et que les gens meurent et deviennent fous autour de lui.