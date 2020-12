L’acteur, avec une vaste expérience dans les jeux vidéo, contribue ses deux cents à l’expansion de l’univers Ark.

L’une des plus grandes surprises du passé, The Game Awards, a été Ark 2 et la présence de Vin Diesel en tant que protagoniste principal du jeu. Maintenant, nous avons appris que l’acteur bien connu fera également partie de l’équipe de développement du titre, faire partie de l’équipe créative et travailler dans la production exécutive à la fois du jeu et de la série animée qui a également été présentée lors de l’événement.

La carrière de Vin Diesel a toujours été liée au monde des jeux vidéo“Je m’amuse beaucoup à jouer à ARK et je suis également très heureux de rejoindre l’équipe de Studio Wildcard pour développer l’histoire à la fois dans le jeu et dans la nouvelle série animée“Diesel lui-même a déclaré dans un communiqué. Ce n’est pas la première fois que Vin Diesel fait partie d’un studio de jeux vidéo. Il a fait partie de Studios Tigon, un développeur dans lequel il a joué dans des jeux tels que The Wheelman ou ceux basés sur les Chroniques de Riddick.

De retour à Ark 2, de Studio Wildcard, ils ajoutent également que Vin Diesel est un joueur accompli, et que a consacré “des milliers d’heures” à ARK: Survival Evolved. Les responsables indiquent que l’acteur participera à des projets liés à l’avenir d’Ark pour étendre la franchise maintenant et à l’avenir. Dans la série seront également des noms hollywoodiens reconnaissables tels que Karl Urban, Russell Crowe, Geralt Butler ou Elliot Page entre autres.

Vin Diesel jouera le rôle de Santiago, un combattant de la liberté Vous devrez faire face à toutes sortes de problèmes dans l’environnement de la survie primitive, parmi lesquels se trouvent également les dinosaures. Ark 2 est décrit comme une suite montrant l’évolution humaine dans une «expérience sandbox de nouvelle génération».

