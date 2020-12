Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La toxicité d’Internet est un réel problème et les équipes derrière les sites les plus importants du web ont dû mettre en place des mesures pour y mettre fin. Twitch n’a pas pris cela à la légère et a mis en œuvre de nouvelles règles qui interdiront des mots comme vierge, incel et simp dans certains contextes.

Sara Clemens, chef de l’exploitation de Twitch, a discuté de certaines des nouvelles règles qu’ils mettront en œuvre dans les mois à venir pour rendre la plate-forme plus sûre. L’un d’eux est de punir les personnes qui utilisent des mots comme vierge, incel et simp comme insultes.

Il convient de noter qu’il s’agit d’une mesure qui s’appliquera à la fois aux streamers et aux utilisateurs qui ne discutent que dans le chat. Ainsi, il est clair que c’est une règle que toute personne souhaitant utiliser Twitch devra suivre, sinon elle recevra une interdiction.

La mesure ne sera pas non plus limitée à ce qui est dit en paroles. Il arrive que Twitch examine les emotes que la communauté a téléchargées et supprime celles qui font référence à ces mots. Il ne permettra pas non plus d’en télécharger de nouveaux faisant référence à ces termes.

«L’utilisation de termes comme simp, incel ou virgin comme une insulte pour désigner négativement l’activité sexuelle d’une autre personne n’est pas autorisée dans cette nouvelle politique. En plus du nouveau changement, nous refuserons activement les emotes qui incluent le terme simp et les supprimerons lorsqu’elles seront signalées », a expliqué Clements.

Plus tard, Twitch fournira des détails sur la manière dont ces changements fonctionneront et auront un impact sur la plate-forme. Nous serons à l’affût et vous informerons lorsque cela se produira.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de l’actualité? Pensez-vous que cela contribuera à faire de Twitch une plateforme non toxique? Dites le nous dans les commentaires.

