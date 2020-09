Je pense que je ne dis pas de bêtises quand je dis que VOEZ est l’un des jeux de musique Nintendo Switch les plus couverts que la console a dans son catalogue et l’un des plus connus pour traiter ses acheteurs. Bien sûr, le fait de sortir à côté du lancement de la console à côté d’un titan comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne l’a pas aidé à se démarquer, mais ceux qui lui ont donné une chance ont découvert un jeu super complet, long et avec un très bonne sélection musicale. Mais loin d’être satisfait des 116 chansons de lancement, le titre a été constamment mis à jour tout au long de cette période en ajoutant de plus en plus de chansons. La mise à jour 1.9 est sur le point d’arriver sur Nintendo Switch et avec elle huit nouvelles chansons.

Liste de chansons VOEZ version 1.9

Dans la vidéo qui accompagne ces lignes, vous pouvez voir un petit aperçu de chacune des huit chansons qui seront ajoutées dans VOEZ 1.9, mais si vous voulez les écouter en entier, cliquez sur le nom de chacune dans la liste ci-dessous:

Continuez comme ça (uma)

Bonne journée pour une sortie (し ゃ を み ん)

APRÈS LA FÊTE (Dawn-System feat. お ー く ん)

Raver’s Paradise (M. Fantastic)

Paradoxe Hitori (ミ ツ キ ヨ)

Sonatine passionnée (ampstyle)

こ の 夏 を う た っ て (テ ヅ カ, Tezuka Mizki)

Ragnarok (Noé)

Le fait que VOEZ n’arrête pas de grandir et continue d’ajouter de plus en plus de chansons est une excellente nouvelle pour les propriétaires de la version Nintendo Switch, car ces chansons proviennent de la version téléphone mobile et tant que cette dernière continuera à se développer, il semble que nous aurons VOEZ sur l’hybride Nintendo pendant un certain temps.

La source

