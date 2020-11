Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 15h50

Hyrule Warriors: Age of Calamity cela a été un grand succès pour Nintendo et Koei Tecmo. En quelques jours à peine, le titre a réussi à dépasser les trois millions d’unités vendues dans le monde. Bien que Big N n’ait aucun projet concernant l’avenir de la série, un fan a été chargé de créer un démake pour la Game Boy Color. Il manque peut-être l’action mouvementée, mais c’est quelque chose qui aurait fière allure dans la collection de plus d’une personne.

Récemment, Nintendo Wire a publié une vidéo où nous pouvons voir un démake de Hyrule Warriors: Age of Calamity, qui ressemble à une suite d’Oracles of Ages et Oracles of Seasons. Presque tout, de l’intro minimaliste qui transmet les éléments clés de la scène d’ouverture réelle au jeu lui-même, a l’air fantastique.

Bien que pour le moment il n’y ait pas de plans pour plus de contenu, ce serait génial de voir une carte dans ce style, similaire à ce que les guerriers Hyrule originaux ont fait avec le premier The Legend of Zelda. Dans des sujets connexes, Eiji Aonuma révèle sa véritable opinion sur Age of Calamity.

Via: Nintendo Wire

