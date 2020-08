Il Ouragan Laura Il a touché terre jeudi sur la côte sud-est des États-Unis. Comme prévu, la tempête a provoqué des inondations et de graves dommages en Louisiane, faisant au moins 4 morts. Sur un autre front, Laura aussi était présent dans Microsoft Flight Simulator, la dernière version du simulateur de vol.

Le jeu Xbox Game Studios a les conditions météorologiques en temps réel, gracieuseté de la société Meteoblue. Grâce à ça Certains joueurs a défié les avertissements et a décidé de survoler le météore, capturer des images spectaculaires.

L’un d’eux est Petri Levälahti, qui prend professionnellement des photos dans des jeux vidéo pour EA DICE, les créateurs de la saga Battlefield. Ces derniers jours, Petri a partagé d’impressionnantes captures Microsoft Flight Simulator dans une variété de paramètres, la série la plus récente étant consacrée à l’ouragan Laura.

Photo: Petri Levalahti

Photo: Petri Levalahti

Photo: Petri Levalahti

En plus de l’employé DICE, d’autres joueurs ont partagé leurs photos et vidéos sur Reddit, y compris des mèmes où ils se moquent d’eux-mêmes pour prendre des photos de la puissante tempête lorsque les choses sont différentes dans la vraie vie.

Photo: SuperLowLight

Photo: capitainedealbreaker

Photo: Bounize

En plus de ces captures, le blog Microsoft Flight Simulator a publié une entrée dans laquelle ils anticipent l’arrivée de la prochaine mise à jour du jeu. En plus de la liste des erreurs corrigées et des nouvelles options, quelques images de la communauté sont ajoutées montrant l’ouragan Laura.

Meteoblue, l’entreprise à l’origine de la météo en temps réel de ‘Microsoft Flight Simulator’

Dans un e-mail envoyé à The Verge, Mathias Müller, co-fondateur de Meteoblue, a exprimé sa satisfaction de faire partie de Microsoft Flight Simulator. Muller a mentionné que L’ouragan Laura était « très beau à regarder » et que les modèles l’ont prédit avec précision, même des jours à l’avance.

Meteoblue divise le monde en petites cases où il mesure toutes les valeurs climatiques

Meteoblue, basé en Suisse, est chargé de fournir des informations météorologiques en temps réel au jeu de Microsoft. L’entreprise a conçu un modèle de mesure où elle divise le monde en petites boîtes où la température, la vitesse du vent, l’humidité, la pression et pratiquement toutes les valeurs qui définissent le climat sont mesurées.

Cela s’applique non seulement à la surface, mais aussi à haute altitude et cela est réalisé en ajoutant plusieurs couches de mesure jusqu’à la stratosphère. Müller a déclaré qu’il aimerait avoir plus de détails et de paramètres météorologiques dans le jeu, mais le développement est très complexe et prend du temps à mettre en œuvre.

Microsoft Flight Simulator est disponible sur PC (Steam, Windows Store et Xbox Game Pass) et nécessite une équipe puissante pour en profiter. Parmi les options graphiques, il est possible de configurer le niveau de détail des nuages, de la météo et des particules, offrant un résultat jamais vu auparavant dans un jeu de simulation aérienne.

