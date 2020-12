Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 09:32

Le jour est arrivé. Après plusieurs mois d’attente, DOOM Eternal est enfin disponible sur Nintendo Switch. Si vous avez encore des doutes sur cette version du FPS acclamé de cette année, plusieurs vidéos ont commencé à apparaître sur Internet, où nous pouvons voir le travail effectué par Panic Button.

Cette fois, GameXPlain a une vidéo de 30 minutes où nous pouvons voir comment le jeu fonctionne et comment fonctionnent les commandes de mouvement. Bien que l’on puisse voir que la version Nintendo Switch n’a pas une qualité visuelle aussi élevée que sur PS4 et Xbox One, le titre a l’air plutôt bien et fonctionne très bien.

Il semble que Panic Button ait réussi une fois de plus, et ils nous ont donné un bon port pour Nintendo Switch. N’oubliez pas que DOOM Eternal est déjà disponible sur le Switch, bien que sur cette plate-forme, vous ne puissiez le trouver qu’au format numérique. Dans les sujets connexes, voici à quoi ressemble cette version par rapport à la Xbox One X. De même, un skin Doom Guy arrivera sur Fall Guys.

Via: GameXPlain

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.