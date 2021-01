Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/01/2021 14:54

Aujourd’hui 20 janvier Hitman III il a enfin atteint les consoles et les PC. Bien que les utilisateurs de PlayStation et Xbox aient déjà eu l’occasion de profiter des deux précédentes tranches de la nouvelle trilogie, c’est le premier titre à atteindre une console Nintendo depuis plus d’une décennie, et tout cela grâce à la puissance du cloud. . De cette façon, enfin il y a une vidéo qui nous montre comment fonctionne cette version du jeu.

Semblable à Resident Evil 7 et Control, la version de Hitman III disponible sur Nintendo Switch fonctionne sur la puissance du cloud. De cette façon, Il y a quelques différences par rapport aux autres éditions du titre, mais le jeu en général semble plutôt bon.

Hitman III est maintenant disponible sur Nintendo Switch PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Souvenons-nous que IO Interactive, les développeurs, travaillent déjà sur un jeu 007. Vous pouvez consulter notre critique de ce titre ici. De même, les serveurs de ce titre se sont effondrés.

Via: Super Nintendad

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.