Seuls les chasseurs les plus courageux peuvent arborer l’armure la plus enviable de Monster Hunter, et les voir dedans signifie que vous côtoyez un joueur qui sait quoi faire… ou c’était sur les consoles Nintendo jusqu’à la prochaine arrivée de Monster Hunter Rise. Et c’est qu’apparemment dès le début du jeu nous pourrons changer l’apparence de notre chasseur, éviter de paraître “patché”, ou simplement avoir les capacités d’une armure dont on n’aime pas à quoi elle ressemble, et au contraire, montrer l’esthétique de notre combinaison préférée. Pouvez-vous imaginer un chasseur qui commence le jeu avec l’armure de Magnamalo? Eh bien, avec la figurine amiibo, ce sera possible … du moins il semble (Nous clarifierons cela plus tard).

Voici à quoi ressemble l’armure de Mangnamalo, déblocable avec la figurine amiibo monstre

Magnamalo, le monstre phare de ce nouvel opus, présentera une figurine amiibo lors du lancement de Monster Hunter Rise le 26 mars 2021, accompagnant celles de la felyne et de la canyne. Il y a quelques mois, Capcom a dévoilé la silhouette d’être une armure pour un chasseur mâle ou femelle, ainsi que ses aspects pour canyne et felyne. À travers plusieurs tweets, la société nous montre la forme définitive de l’armure de Magnamalo, qui semble vraiment intimidante, étant une caractéristique curieuse qui montre l’œil droit du chasseur ou du camarade.

ŒIL! Ce sont les épéistes, la variante du tireur reste à voir.

Détenteurs de la figurine Magnamalo ils pourront débloquer l’apparence de cette armure pour leur chasseur, felyne ou canyne… œil! Apparence! Eh bien après cette apparence imposante, ils pourraient en fait être équipés d’une armure différente. Est-ce quelque chose de nouveau dans la série? Bien sûr que non, car déjà dans Monster Hunter Generations / Monster Hunter Generations Ultimate vous pourriez changer l’apparence de votre chasseur, portant n’importe quelle pièce d’armure que vous vouliez, mais seulement après avoir fait une certaine avancée dans le jeu vidéo. Je veux dire, c’était une sorte de récompense pour l’effort. Ce n’est pas la seule “apparence superposée” que ce jeu aura, car l’amiibo felyne et canyne aura également cette possibilité, ainsi que l’édition numérique Deluxe a également ses déblocables dans cette ligne, nous comprenons qu’ils seront utilisables dès le début du jeu … ou non? Cela reste à voir!

