Si vous êtes un pur fan de Nintendo, vous serez sûrement heureux du soutien que Switch a reçu de sociétés et de studios tiers, ce que Wii U n’avait pas. Grâce au succès de la console hybride, plusieurs titres de ces dernières années sont arrivés sous forme de ports et si vous attendiez un jeu de guerre, c’est votre chance avec Sniper Elite 4.

Quelques jours après les débuts de Sniper Elite 4, Rebellion a présenté le premier trailer qui montre à quoi ressemble le jeu fonctionnant sur Nintendo Switch, une console qui permettra cette proposition d’action furtive et sniper inspirée de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez vous y attendre, le jeu présente certaines limitations au niveau graphique par rapport aux versions de PS4, Xbox One et évidemment le PC, cependant, d’après ce qui est montré dans la vidéo, l’action sera fluide et acceptable pour les utilisateurs de Switch.

Désormais, les débuts de Sniper Elite 4 dans la console hybride ne passeront pas inaperçus par Rebellion et l’étude a confirmé qu’en mode portable, il sera possible d’utiliser les capteurs de mouvement pour viser en mode sniper.De plus, la vibration HD sera prête à refléter les impacts des balles.

Sniper Elite 4 arrive sur Nintendo Switch le 17 novembre.

