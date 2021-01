Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des jeux que les fans du genre de combat attendent le plus et qui fera ses débuts en 2021 est Guilty Gear: Strive, qui fera ses débuts au cours du premier semestre de l’année. Il ne reste que quelques mois avant sa première et à l’approche de son lancement, il y a moins de temps pour rencontrer les combattants qui feront leurs débuts avec lui. Arc System Works avait prévu que l’année commencerait avec la révélation d’Anji Mito et fidèle à sa parole, il vient de publier la bande-annonce du personnage.

Le matin du premier jour du Nouvel An 2021 au Japon, Arc System Works a fait la révélation d’Anji Mito, qui coïncidait avec l’anniversaire du personnage. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir l’apparence renouvelée de Mito, guerrier reconnu pour sa danse gracieuse et ses mouvements qui lui font esquiver les attaques ennemies.

Ce personnage est un personnage régulier de la série de combat Arc System Works; en fait, il a fait sa dernière apparition dans le dernier opus de la franchise, Guilty Gear Xrd: REVELATOR, qui a fait ses débuts en 2015 au Japon.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Guilty Gear: Strive aura un jeu croisé entre les consoles PlayStation, mais pas avec PC.

Anji Mito reviendra avec un nouveau look, mais avec le même style

Myth sera de retour avec ses armes emblématiques, Zessen, qui est une paire de fans capables de manipuler le ki, le son et les signaux électromagnétiques, et qui font partie des trésors sacrés. La bande-annonce montre également les propriétés de téléportation qu’elle donne à l’utilisateur.

Selon la description officielle du combattant (via Gematsu), Mito est l’un des rares survivants de la population japonaise dans l’univers de Guilty Gear. Ses actions peuvent être un peu imprudentes et il n’hésite pas à rendre public son aversion pour ce qu’il juge injuste. On peut également voir dans la bande-annonce de révélation qu’il utilisera des parapluies pour se distancer de ses adversaires.

On ne vous en dit pas plus et mieux vaut vous laisser avec la bande-annonce de gameplay.

Qu’as-tu pensé du retour d’Anji Mito? Dites le nous dans les commentaires.

Si ce jeu de combat vous intéresse, nous vous rappelons qu’il sera vendu en différentes éditions et précisément l’une d’elles vous permettra de jouer le titre plusieurs jours avant la première officielle.

Guilty Gear: Strive fera ses débuts le 9 avril 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

