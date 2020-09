Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

04.09.2020 à 14h28

Les prochaines nouvelles histoires que nous aurons dans l’univers Guerres des étoiles sera avec La Haute République, l’étape historique sans précédent qui sera abordée dans le canon, situé dans la splendeur de la république. Il y aura des livres et des bandes dessinées dans lesquels nous pourrons voir de nouveaux chevaliers Jedi en action et un déjà bien connu et aimé des fans sera également présent.

Le site officiel de Guerres des étoiles a partagé le regard du grand maître Yoda, et comme on peut le voir, il porterait deux tenues; un blanc avec de l’or et un autre plus classique et sombre. Les aventures de Yoda peut être suivi dans la bande dessinée écrite par Daniel José Older « Star Wars The High Republic Adventures ». Il a parlé un peu de ce à quoi on peut s’attendre Yoda dans ces histoires, et ici nous partageons un fragment de ce qu’il a dit:

«Yoda de la Haute République est un voyageur dans la galaxie. Alors qu’il est déjà un membre respecté du conseil Jedi à ce stade, nous rencontrons Yoda dans Star Wars The High Republic Adventures en faisant ce qu’il aime: prendre soin des jeunes, dans ce cas un groupe de Padawans qui parcourent la galaxie pour apprendre le manières des Jedi, avec une approche pratique. Fondamentalement, le programme d’études à l’étranger de la Force ».

Malheureusement pour la pandémie de COVID-19[FEMININE tout le matériel de La Haute République il a été reporté à l’année prochaine.

Via: BD

Vous pouvez maintenant télécharger gratuitement l’un des meilleurs jeux de 2018 sur PC

Le producteur de Black Adam confirme la date de début du tournage

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.