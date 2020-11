Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 09:36

La nouvelle série de Animaniacs est déjà en cours. Dès sa première bande-annonce, on savait déjà qu’un épisode allait avoir une référence d’anime. Maintenant, c’est dans le chapitre le plus récent de l’émission, où nous avons vu ce segment attendu, où le style d’animation change complètement et nous fournit plusieurs références à cette industrie.

Au cours de ce segment, Jacko, Wacko et Dot affrontent un méchant et, de manière presque surprenante, le style d’animation change pour livrer une parodie de l’anime. Ici, nous pouvons voir quelques références à Dragon Ball Z, Sailor Moon, Kill la Kill et d’autres propriétés de ce médium.

Malgré ce que l’on pourrait penser, ce segment du chapitre quatre n’a pas été animé par Trigger, mais par Yotta, un studio d’animation qui a travaillé sur Sonic Mania, River City Girls, Rick et Morty, et bien d’autres séries et jeux. Nous vous rappelons qu’Animaniacs est actuellement en streaming sur Hulu.

En parlant d’anime, la nouvelle bande-annonce de The World Ends with You The Animation est ici.

Via: Crunchyroll

Un nouveau jeu The World Ends with You est déjà en développement, et voici sa bande-annonce! Quelqu’un joue déjà à DOOM sur Game & Watch: Super Mario Bros

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.