Le directeur artistique de God of War, Raf Grassetti, a partagé d’incroyables illustrations tirées du classique JRPG de Squaresoft.

Chrono Trigger est l’un de ces classiques de l’ère 16 bits qui occupe une place particulière dans le cœur de millions de joueurs, en particulier les fans de JRPG. L’un d’eux est Raf Grassetti, le directeur artistique du Sony Santa Monica Studio (ainsi que le dernier God of War) et qui, ces derniers jours, ont partagé un ensemble de illustrations dans lesquelles il nous laisse voir à quoi ressembleraient les personnages de ce jeu de rôle japonais attachant, mais avec son style particulier et réaliste.

C’est sur son compte Instagram que Grassetti a publié les illustrations qui ont impressionné tous les fans de Chrono Trigger. Ils montrent le courageux Crono, l’honorable Frog et le bien-aimé Robo, trois des personnages principaux que nous contrôlons dans le jeu.

Comme beaucoup, Raf se considère comme un grand fan du jeu Squaresoft et admet que c’est l’un des titres qui l’ont le plus marqué de sa vie. C’est pourquoi il a décidé de lui rendre un hommage comme celui-ci et duquel, espère-t-il, il pourra continuer à prendre des pièces jusqu’à ce qu’il termine le casting du jeu.

Ces pièces sont ainsi jointes à la grande et large liste des illustrations que Raf Grassetti a réalisées et publiées sur internet. D’autres séries de jeux vidéo dont l’artiste a également fait de fabuleux fanarts sont Street Fighter, Star Fox, Sonic the Hedgehog, Cuphead, Super Mario, Mortal Kombat, The Legend of Zelda, entre autres.

