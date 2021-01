Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En 2020, les amateurs de jeux de beat ’em up à l’ancienne pourraient profiter du retour de Streets of Rage, grâce à un nouvel opus reconnu pour le bon travail des développeurs Lizardcube, Guardcrush et DotEmu. Si vous avez aimé ce titre et que vous êtes un fan des jeux d’antan, alors vous serez intéressé à découvrir à quoi ressemblerait un nouvel épisode de Garou: Mark of the Wolves avec le style de ceux en charge de Streets of Rage 4.

La développeur Lizardcube a partagé via son compte Twitter un concept art ou une esquisse de ce que pourrait être le retour de Garou: Mark of the Wolves, le neuvième titre de la ligne principale et dernier chapitre de la franchise Garou Densetsu, une franchise de SNK qu’en Occident, nous connaissions Fatal Fury, la série qui a cédé la place au roi des combattants. Ce titre SNK a fait ses débuts en 1999 et Garou: Mark of the Wolves 2, une suite, était prévu, mais malheureusement le projet n’a pas abouti.

Eh bien, si vous faites partie de ceux qui espèrent qu’un jour SNK travaillera sur un nouvel opus de cette série ou au moins voyez à quoi ressemblerait un éventuel versement, alors vous devriez vérifier l’art partagé par le studio français qui a été payé par les artistes. Ben Fiquet et Julian Nguyen-You et ce que vous reconnaîtrez si vous avez joué à Streets of Rage 4.

Voici à quoi ressemblerait un jeu Garou: Mark of the Wolvs dans le style Lizardcube

Lizardcube ne fonctionne pas sur un nouveau jeu Garou: Mark of the Wolves

Quelque chose d’intéressant à propos du matériel conceptuel partagé par Lizardcube est que les artistes se sont inspirés des illustrations que SNK avait faites pour ce jeu pour représenter «Boss Fur» (nom non officiel), un personnage qui serait nouveau dans le jeu annulé et dont l’adversaire dans le croquis serait le combattant emblématique de Rock Howard de Fatal Fury et The King of Fighters.

Lizardcube n’a pas réalisé ce croquis pour le présenter à SKN, mais l’a plutôt réalisé dans le cadre d’un événement de jeu vidéo organisé par la Bibliothèque nationale de France. Selon l’étude, ce jeu a été choisi comme gagnant d’un vote entre Landstalker, Cadillacs & Dinosaurs et Ghouls ‘n Ghosts, et un concept serait fait de ce que serait son remake fantastique.

Vous devez tenir compte du fait que, bien qu’il ait été développé en tant que concept par le studio Lizardcube, car il ne se matérialise pas dans un jeu, c’est du fan art ou du fan-art, comme l’explique le développeur. Si vous avez aimé le résultat et que vous souhaitez voir le processus artistique, nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous, qui montre la construction du croquis (conceptualisation, design, montage et couleur) que les artistes ont réalisé en accéléré.

Fait intéressant, sur Twitter, Yasuyuki Oda, producteur de SNK et directeur de la division des jeux de SNK, a plaisanté en disant que ce n’est pas très bon (bien qu’apparemment ce qu’il voulait dire, c’est que ce n’est pas mal du tout, rappelez-vous que le développeur est japonais) . Oda a exprimé son désir de faire la suite de Garou: Mark of the Wolves un jour, comme il est beaucoup demandé par les fans.

Avez-vous joué à Garou: Mark of the Wolves? Souhaitez-vous que le jeu revienne avec le style Lizardcube? Dites le nous dans les commentaires.

La source