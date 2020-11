Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 12:56 pm

Il y a quelques semaines Sony a publié une vidéo qui nous a montré à quel point il était facile de retirer les capots extérieurs du PlayStation 5. Cela a attiré beaucoup d’attention car on suppose qu’il sera très facile de personnaliser notre console avec des plaques de couleurs et de styles différents, et au cas où Capcom anime, on sait déjà ce qu’est une édition spéciale de Resident Evil: Village.

Via Twitter, le graphiste Frank Alcantara a publié une édition spéciale de la PS5 inspirée du dernier épisode de Resident Evil et vous pouvez voir ici à quel point elle est belle:

Comme vous pouvez le voir, la console et le DualSense partager des éléments de Village. En attendant il PS5 porte une lumière et un logo de $ or, le contrôle présente les mêmes éléments sauf qu’à la lumière du touchpad, qui a le logo du jeu, les boutons et le d-pad.

Resident Evil: Village arrivera sur de nouvelles consoles en 2021.

La source: Frank Alcantara

