Ces adorables camarades participeront activement aux chasses aux monstres de Capcom.

Bien que nous n’ayons pas eu de nouvelles significatives sur Monster Hunter Rise depuis longtemps – nous n’avons guère de preuves de ses principaux mécanismes, emplacements et nouveaux monstres –Capcom Il continue de partager des vidéos du jeu sur Twitter avec de petits détails intéressants sur ses créatures, son équipement et ses mécanismes. A cette occasion, nous parlons de leur nouveau Camarades de Canyne.

Comme les Felynes, ces adorables petits chiens peuvent également être équipés de armure combattez pour vous défendre lors des missions; Et bien sûr, ce sont des ensembles personnalisés fabriqués à partir de pièces de monstres. Pour l’instant, seuls quelques-uns ont été montrés: l’alliage, qui est traditionnellement obtenu à partir de minéraux; et ceux d’Arzuros, Rathalos et Rathian.

Si vous êtes attentif à l’actualité du jeu, vous avez sûrement remarqué que ni Rathalos ni Rathian ils ont été annoncés, bien qu’étant de telles créatures emblématiques, leur présence pouvait presque être considérée comme acquise de toute façon. Dans tous les cas, dans le tweet qui accompagne l’actualité, vous pouvez voir leurs ensembles respectifs, au moins pour leurs formes de base (nous ne savons pas si les sous-espèces argent, or, bleu clair et rose seront là ou non).

Monster Hunter Rise sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 26 mars 2021, s’il n’y a pas de retard, avec les amiibos des camarades animaux et Magnamalo, le monstre vedette de cet épisode. Si vous pensez déjà à ce que ce sera de chasser en compagnie de vos alliés, rappelez-vous que nous avons déjà un aperçu de l’éditeur de personnages humains, Felyne et Canyne.

