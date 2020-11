Activision, Treyarch et Infinity Ward enfin révélés comment l’intégration entre Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Black Ops Cold War fonctionnera. Ce dernier sortira le 13 novembre et regorge de nouvelles pour la bataille royale. Il faut également mentionner que la société n’oubliera pas Call of Duty: Modern Warfare, dont le multijoueur sera également mis à jour pour partager la progression avec les deux autres jeux. Oui, tu l’as bien lu.

Nouveau système de prestige

Premièrement, les entreprises ont décidé ramener le système de prestige, qui a disparu dans Modern Warfare. Avec ce jeu, un système avec deux types de grades a été implémenté: les «rangs enrôlés», qui permettaient d’atteindre le niveau 55 sans possibilité de le redémarrer, et les «grades d’officier», dans lesquels vous pouviez passer de 55 à 155 et Il a redémarré à la fin de chaque saison. Cependant, presque tout changera avec l’arrivée du nouvel opus.

Dans Call of Duty: Black Ops Cold War, les «rangs enrôlés» seront désormais appelés “Niveaux militaires”, et ils nous donneront également l’opportunité d’atteindre 55. Ce système débloquera toutes sortes d’éléments jouables, tels que des armes et des objets. Une fois terminé, le nouveau système de prestige entre en scène, qu’Activision a surnommé Système de nivellement de prestige saisonnier. Sa disponibilité sera universelle, c’est-à-dire que nous la retrouverons dans Modern Warfare, Black Ops Cold War et Warzone pour pouvoir partager la progression entre les trois titres.

Donc, chaque progression de saison offrira un prestige différent, et redémarrera lors du démarrage d’un autre. “La progression de la saison a été mise à jour avec des aspects du système de prestige traditionnel, permettant aux joueurs de débloquer et d’utiliser des récompenses, y compris certains éléments d’identité de joueur hérités du monde de Black Ops. Progression dans Black Ops Cold War, Warzone ou Modern Warfare compte pour votre niveau de prestige et votre progression de saison », mentionnent-ils.

De toute évidence, Warzone et Modern Warfare fonctionnent actuellement sur un ancien système de progression. Cependant, recevra une mise à jour en décembre, tout comme la première saison de Call of Duty: Black Ops Cold War commence. À partir de ce moment, les trois seront synchronisés. Il est important de noter que les “rangs militaires” seront également intégrés dans Warzone et Modern Warfare, vous devrez donc passer de 0 à 55 à nouveau. Ne vous inquiétez pas, les récompenses que vous avez gagnées jusqu’à présent resteront intactes.

Ce système de progression universel signifie que vous pouvez monter de niveau (et obtenir de l’XP) quel que soit le titre auquel vous jouez. De plus, Black Ops Cold War Zombies partage également cette même progression.

Armes

Enfin, ils ont détaillé le contenu qui sera partagé entre les trois jeux au-delà des systèmes de progression. Les armes de Call of Duty: Black Ops Cold War – même si vous ne les achetez pas -, y compris leur progression et leurs projets, seront également disponibles dans Warzone, mais pas dans Modern Warfare. La bataille royale comprendra un menu pour différencier les armes de Black Ops Cold War et Modern Warfare. Ce qui sera synchronisé entre les trois, ce sont des éléments d’identité, tels que des bannières ou des images de profil.

Les opérateurs

Enfin, ils ont expliqué le thème de Les opérateurs. “Tous les opérateurs de Black Ops Cold War, ainsi que les objets gratuits, gagnés et achetés, devraient être accessibles une fois que vous les aurez déverrouillés de différentes manières, à la fois dans Black Ops Cold War et Warzone. Black Ops Cold Operators War et Modern Warfare que vous obtenez sont destinés à être disponibles pour jouer à la fois dans Warzone et dans le titre dont ils proviennent. ” La seule exception est Frank Woods, qui est obtenu avec la réserve numérique Black Ops Cold War et peut être utilisé dans les trois.

