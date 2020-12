La distance n’est pas un problème pour continuer à profiter de vos jeux vidéo de nouvelle génération.

La PS5 est sortie accompagnée de titres tels que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls, entre autres, mais aussi avec diverses fonctions qui offrent de nombreuses façons d’en profiter. L’un d’eux est le Lecture à distance ou Lecture à distance, qui vous permet de jouer à vos jeux vidéo à distance à l’aide d’une PS4. Un outil très utile dans ces moments où la télévision – ou la pièce – où vous avez installé votre console est occupée.

Profiter de cette fonctionnalité est aussi simple que rapide, mais il y a exigences à prendre en compte et il est probable que quelqu’un qui ne le sait pas ne le trouvera pas facilement. Pour cette raison, nous vous proposons ce tutoriel simple afin que vous puissiez tester son fonctionnement en cinq minutes: nous vous expliquons comment jouer à la PS5 depuis une PS4.

De quoi as-tu besoin

Une console PS5.

Une console PS4.

Un contrôleur DualShock 4 (PS4).

Application Utilisation à distance installé sur votre PS4 – Téléchargez.

Une connexion Internet de 5 Mbps ou plus.

Un compte PSN, qui doit être actif sur les deux consoles.

Pas à suivre

La configuration de l’outil est une question de secondes, mais il est possible que si vous ne l’avez pas encore essayé, vous perdiez la navigation entre les options. Ne vous chauffez pas la tête; il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Sur PS5, allez dans Paramètres> Système> Lecture à distance et activez cette option.

Ensuite, faites de même dans Système> Économie d’énergie> Fonctions du mode veille, catégorie dans laquelle vous devez activer les options «rester connecté à Internet» et «activer la mise sous tension depuis le réseau».

Laissez votre PS5 en mode veille.

Allumez votre PS4 et ouvrez l’application “Remote Play”. À l’intérieur, vous pouvez modifier certains aspects de l’image qui pourraient influencer la qualité du service – cela dépend de la vitesse de votre connexion Internet – mais l’option que vous recherchez est appelée “Trouvez votre PS5”.

Prendre plaisir! En quelques secondes, vous utiliserez votre nouvelle console via votre PS4. Lorsque vous avez terminé la session, il vous suffit d’ouvrir le menu Accueil et confirmez la déconnexion entre les deux plates-formes.

Questions fréquentes

Comment activer mon compte PSN sur les deux consoles? Vous devez aller dans Paramètres> Gestion du compte> Activer comme principal et confirmer cette action.

D’où puis-je jouer à la PS5 depuis la PS4? De n’importe quelle partie du monde. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet stable.

Puis-je utiliser Dual Sense sur ma PS4? Non, le seul contrôleur compatible est le contrôleur de la PS4 elle-même.

Est-ce compatible avec tous les jeux? Oui, avec 100% du catalogue.

Je n’ai pas de PS4, ai-je une autre option pour utiliser ma PS5 à distance? Oui, puisque l’application Remote Play est également disponible pour les appareils PC et Android (version 5.0 et plus) et iOS (version 21.2 et plus).

À quelle résolution fonctionne le streaming? Vous pouvez en sélectionner plusieurs, même si les performances dépendent de la vitesse de votre connexion. Essayez-les toutes!

Et le HDR? Gardez à l’esprit que l’appareil sur lequel votre PS5 est affichée n’est rien de plus qu’un récepteur d’image, donc si un jeu vidéo a HDR, vous en profiterez de n’importe où.

