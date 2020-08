Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Marvel’s Avengers mettra en vedette une distribution importante de personnages que les joueurs peuvent personnaliser avec une variété d’articles cosmétiques. Crystal Dynamics sait que ses fans ont des doutes sur cet aspect du jeu, il a donc détaillé comment cela fonctionnera.

Pour commencer, l’étude a révélé qu’il y aurait 4 types d’objets cosmétiques différents: des tenues, des émoticônes, des mouvements spéciaux appelés éliminations et des plaques de statistiques.

Tous n’affecteront pas directement le pouvoir des super-héros, car ils ne seront que des objets cosmétiques. Les joueurs peuvent les obtenir de 2 manières: les fabriquer ou les acheter pour de l’argent réel.

Ainsi, il y aura un système de ressources et divers fournisseurs dans le monde du jeu, qui aideront les utilisateurs à fabriquer les objets. De plus, il y aura un magasin pour les achats internes.

Marvel’s Avengers proposera du contenu payant dans sa boutique

Marvel’s Avengers permettra aux joueurs d’obtenir la plupart du contenu cosmétique uniquement en jouant. Cependant, vous aurez également en option un magasin où vous pourrez faire des achats avec de l’argent réel.

Les crédits seront la monnaie interne du jeu et seront vendus par lots de 500, 2000, 5000 et 10000. Chaque forfait de 500 crédits sera offert en échange de 5 $ USD. Que proposera le magasin? Il y aura un système similaire au Battle Pass de divers Battle Royale, mais dans Marvel’s Avengers, ce sont des cartes de défi.

Chacun d’eux aura 40 catégories de récompenses, à la fois gratuites et premium. Ils seront débloqués grâce aux points de défi, qui seront gagnés lors d’essais quotidiens et hebdomadaires.

Les cartes comprendront tout, des ressources rares, des tenues, des émoticônes et d’autres objets cosmétiques. Le contenu gratuit et premium des cartes de défi du personnage de départ sera accessible à tous.

Cependant, avec l’arrivée des personnages DLC, il sera nécessaire de payer 1000 crédits (10 $ USD) pour débloquer le contenu premium de chaque super-héros. L’étude promet que les joueurs pourront récupérer leur investissement en crédits s’ils jouent assez longtemps.

«Lorsque vous activez les récompenses premium d’une carte pour 1000 crédits, vous pouvez tout gagner sur la carte, y compris plus de crédits! Si vous terminez tous les défis de la carte, vous ne récupérerez pas seulement les 1000 crédits du coût d’activation, mais le contenu que vous gagnerez aura une valeur équivalente à 12 500 crédits », a assuré la société.

Apprenez-en davantage sur les ressources du jeu, les fournisseurs, la place de marché et les cartes de défi dans notre quatrième blog «Tout ce que vous devez savoir».

Enfin, Crystal Dynamics a souligné que les cartes ne seront pas tournées ou retirées du jeu. Ainsi, les joueurs n’auront pas de limite de temps pour débloquer le contenu de chacun.

Marvel’s Avengers arrivera le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez lire cet article avec les premières impressions et visiter ce lien pour en savoir plus.