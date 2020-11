Les déclencheurs adaptatifs du nouveau contrôleur font de la prise de vue une expérience en soi.

La nouvelle console Sony, PlayStation 5, est déjà sur le marché dans plusieurs pays du monde comme le Mexique. Il arrivera en Espagne dans deux jours, 19 novembre, et les joueurs souhaitent vivement essayer la nouvelle génération de Play Station, ainsi que les nouvelles fonctionnalités du DualSense, le nouveau contrôleur de console. Comme vous le savez, il a parmi ses principales caractéristiques le vibration haptique et les déclencheurs adaptatifs.

Il y a une semaine, nous vous avons dit que Treyarch, studio en charge du nouveau Call of Duty Black Ops Cold War, vanté le nouveau contrôleur PS5 et a déclaré que chaque arme avait une réponse différente dans le jeu, ce que nous remarquerions en jouant avec le DualSense. Maintenant, un utilisateur de YouTube a partagé une courte vidéo qui nous montre Comment ça marche cette réponse de commande.

Et oui, je sais peut apprécier de manière claire comment chaque arme est se sentir différemment. Par exemple, lorsque vous appuyez sur la détente et que vous tirez avec un fusil d’assaut, la réponse à la commande est très rapide et stable. Par contre, par exemple, avec un fusil de précision, la réponse est plus lente. À propos, il est très curieux de voir comment même la gâchette simule le recul de l’arme.

Si vous avez réservé une PS5 ou l’avez déjà, nous souhaitons Jeux 3D que vous l’appréciez beaucoup. Si tu n’as pas eu cette chance, tu peux être autre chose silencieux, puisque Sony travaille pour qu’il y ait du stock avant et après Noël. Quant au nouveau Call of Duty, si vous êtes intéressé mais ne savez pas s’il faut l’acheter, vous pouvez vous rappeler notre récente analyse du retour de Black Ops.

