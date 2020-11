Le Mexique est l’un des pays du continent qui a “bénéficié” du système de classification des jeux vidéo Américain, mieux connu sous le nom d’ESRB (Entertainment Software Rating Board). Depuis de nombreuses années, ce système a été adopté par les magasins, principalement physiques, pour éviter que des titres violents – ou avec d’autres contenus pour adultes – ne soient vendus directement aux mineurs. Cependant, enfin le pays aztèque activera sa proposition de classification au 27 mai 2021.

C’est en 2017 que le Sénat a donné son feu vert au gouvernement mexicain, par le biais du Secrétaire de gouvernement, sera en charge du classement des jeux vidéo sur le territoire national. Après presque trois ans d’attente, SEGOB a présenté un système qui, en fait, entretient de nombreuses similitudes avec l’ESRB, mais en même temps il s’appuie sur un autre bien connu au Mexique: celui du classement des films. Malgré la publication du nouveau règlement, des doutes subsistent quant à son fonctionnement. Il n’est pas indiqué, par exemple, si la réglementation s’applique également aux jeux numériques.

Au-delà de la mise en place par le pays de ses procédures de régulation de la vente des titres en fonction de leur contenu, ce mouvement pourrait entraîner plusieurs effets pour le consommateur mexicain, de retards de date de sortie jusqu’à un augmentation du prix. Ce dernier car les sociétés de distribution devront effectuer un paiement supplémentaire pour que les autorités analysent leurs jeux. Une fois la date arrivée, il sera intéressant de voir quel est l’impact réel de votre système.

Ainsi, le Journal officiel de la Fédération détaille déjà le nouveau règlement: “Les présentes lignes directrices visent à établir le système mexicain d’équivalences pour la classification du contenu des jeux vidéo, ainsi que les spécifications graphiques des avertissements, des descripteurs de contenu et des éléments interactifs qui doit être mis en œuvre par les Sujets Obligés, en ce qui concerne les jeux vidéo distribués, commercialisés ou loués sur le territoire national. procéder à une catégorisation adéquate de leur contenu, ainsi que le public auquel il s’adresse “.

Au total, il y aura cinq catégories de classification, chacun avec son propre indicateur visuel qui doit apparaître sur le devant des boîtes des jeux physiques: “Le cachet avec la classification sera situé en version imprimée ou avec une étiquette apposée sur la couverture avant du produit.” Ci-dessous, nous reproduisons les descriptions des catégories dans leur intégralité:

Classification “A”

Pour tous les publics.

Le contenu convient à tous les âges. Il peut contenir une quantité minimale de dessin animé, de fantaisie ou de violence légère, ou une utilisation peu fréquente d’un langage vulgaire et grossier.

Spécifications du contenu: Jeux vidéo avec un contenu de violence fantaisiste ou de dessin animé modéré, conçus pour des personnes de tous âges. Puisqu’ils peuvent contenir des séquences ou des sons qui pourraient nuire à l’enfance. Ils ne doivent pas inclure de références à la violence sexuelle ou intense. Ils ne doivent pas inclure la consommation de drogues, la nudité ou le contenu sexuel. Le langage est modéré et seules quelques phrases violentes sont utilisées lorsqu’elles sont justifiées par l’intrigue du jeu vidéo et qu’il fait partie du personnage pour les mineurs.

Classification “B”

Contenu pour ados à partir de 12 ans.

Le contenu convient aux personnes de 12 ans et plus. Il peut contenir plus de dessins animés, de fantaisie ou de violence légère, un langage grossier modéré ou des thèmes suggestifs peu provocants.

Spécifications du contenu: Jeux vidéo conçus pour les utilisateurs de plus de 12 ans. Il y a des éléments qui montrent une violence occasionnelle envers des personnages fantastiques. Peut contenir de la violence de fantaisie, de la violence de dessin animé et des animations gore. Langage modéré. Thèmes suggestifs modérés et bouffonneries comiques. Ils ne doivent pas inclure de références à des violences sexuelles ou intenses, ou à des contenus sexuels.

Classification “B15”

Contenu pour 15 ans et plus.

Le contenu convient aux personnes de 15 ans ou plus. Ils peuvent contenir de la violence, des thèmes suggestifs, de l’humour vulgaire, des quantités minimes de sang, des jeux de hasard simulés ou une utilisation peu fréquente d’un langage fort.

Spécifications du contenu: Jeux vidéo conçus pour les utilisateurs de plus de 15 ans. Peut contenir de la violence légère, des références violentes, de l’alcool, du tabac, de la drogue ou des animations de sang. Thèmes de contenu suggestifs et sexuels, ainsi que nudité partielle, grossièretés modérées. Ils peuvent également contenir de l’humour vulgaire et des paroles de chansons. Paris simulés.

Classification “C”

Contenu non adapté aux personnes de moins de 18 ans.

Le contenu convient aux personnes de plus de 18 ans. Ils peuvent contenir une violence intense, un bain de sang, un contenu sexuel ou un langage fort.

Spécifications du contenu: Le niveau de violence représenté est élevé, explicite, fréquent et même brutal, il comprend des éléments explicites d’activité sexuelle et du corps humain nu. Ils peuvent contenir une violence intense et des effusions de sang. Langage fort, paroles de chansons fortes et humour adulte. Contenu sexuel ou nudité, consommation de drogues, d’alcool ou de tabac et jeux de hasard simulés.

L’achat par le consommateur de ces jeux vidéo ne se fera qu’avec une identification officielle prouvant l’âge de la majorité. Il appartient au consommateur de connaître les éléments contenus dans ladite classification.

Classification “D”

Contenu extrême et adulte.

Le contenu ne convient qu’aux adultes. Ils peuvent inclure des scènes prolongées de violence intense, du contenu sexuel graphique ou des jeux de hasard avec une monnaie réelle.

Spécifications du contenu: Le contenu est extrêmement violent, explicite et fatal. Sexualité graphique fréquente et explicite et corps humain totalement nu. L’exposition de chacun de ces éléments peut être prolongée.

L’achat par le consommateur de jeux vidéo classés C et D se fera uniquement avec une identification officielle prouvant l’âge de la majorité. Il appartient au consommateur de connaître les éléments contenus dans ladite classification.

Descripteurs de contenu

Parfois, les catégories de classification ne sont pas suffisamment claires pour décrire le type de contenu que nous trouverons dans le jeu. Pour cette raison, SEGOB a fourni la liste des «descripteurs de contenu», qui mieux préciser ce que propose le titre:

Animation de sang: représentations décolorées ou irréalistes du sang.

Paris réels: le joueur peut parier, y compris placer des paris avec de l’argent réel ou de la monnaie.

Paris simulés: le joueur peut parier sans placer de paris avec de l’argent réel ou de la monnaie.

Contenu sexuel: représentations non explicites du comportement sexuel, avec

nudité partielle.

Fort contenu sexuel: Représentations fréquentes ou explicites de comportements sexuels, peut-être avec de la nudité.

Effusion de sang: représentations de sang ou de mutilation de parties du corps.

Nudité: représentations graphiques ou prolongées de la nudité.

Nudité partielle: Représentations brèves ou modérées de la nudité.

Humour pour les adultes: représentations ou dialogues contenant de l’humour adulte, y compris des connotations sexuelles.

Humour vulgaire: représentations ou dialogues impliquant des blagues vulgaires, y compris l’humour eschatologique.

Langue: utilisation modérée d’un langage grossier.

Langage fort: utilisation explicite ou fréquente d’un langage grossier.

Paroles de chansons: contiennent des références légères à un langage grossier, à la sexualité, à la violence, à l’alcool ou à la consommation de drogues dans la musique.

Paroles de chansons fortes: contiennent des allusions explicites ou fréquentes à un langage grossier, au sexe, à la violence ou à l’usage d’alcool ou de drogues dans la musique.

Référence médicamenteuse: images de référence ou de médicaments.

Référence alcool: référence et images de boissons alcoolisées.

Référence tabac: référence ou images de produits du tabac.

Du sang: représentations du sang.

Références violentes: allusions à des actes violents.

Singeries comiques: des représentations ou des dialogues qui impliquent le clown ou l’humour suggestif.

Thèmes suggestifs: Références ou matériaux moyennement provocants.

Thèmes sexuels: allusions au sexe ou à la sexualité.

Utilisation d’alcool: consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées.

Consommation de drogue: consommation ou usage de drogues.

Usage du tabac: consommation ou utilisation de produits du tabac.

La violence: scènes de conflit agressif. Ils peuvent contenir un démembrement sans sang.

Violence de dessin animé: actions violentes qui incluent des personnages de dessins animés et des situations. Cela peut inclure la violence dans laquelle un personnage est indemne après que l’action a eu lieu.

Violence fantastique: des actions violentes de nature fantastique impliquant des personnages humains et non humains dans des situations qui se distinguent facilement de la vie réelle.

Violence intense: représentations graphiques et réalistes des conflits physiques. Cela peut comprendre du sang excessif ou réaliste, des effusions de sang, des armes et des représentations de blessures et de morts humaines.

Violence sexuelle: des représentations de viol ou d’autres actes sexuels violents.

Éléments interactifs

Heureusement, le classement souligne également la expériences interactives présentées par le jeu. L’exemple le plus clair serait les modalités multijoueurs en ligne et, bien sûr, les systèmes de microtransaction. Ces derniers permettent l’achat de biens numériques au sein du titre lui-même:

Achats en jeu (comprend des objets aléatoires): Contient des offres dans le jeu pour acheter des produits numériques ou promotionnels avec des devises du monde réel (ou des devises virtuelles ou d’autres types de devises dans le jeu qui peuvent être achetées avec des devises réelles) dans les cas où le joueur ne sait pas, avant l’achat , les produits numériques ou promotionnels que vous recevrez (par exemple, des boîtes de récompense).

Interaction de l’utilisateur: Indique une exposition potentielle à un contenu généré par l’utilisateur non filtré et non censuré, y compris le partage et la communication d’utilisateur à utilisateur via les médias sociaux et les médias.

Emplacement partagé: Inclut la possibilité d’afficher l’emplacement de l’utilisateur aux autres utilisateurs de l’application.

Internet sans limites: Fournit un accès illimité à Internet (par exemple, navigateur, moteur de recherche).

