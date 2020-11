Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 13:57 pm

Call of Duty: Guerre froide Black Ops enfin sur le marché ce vendredi 13 novembre, et les fans de la série sont plus que prêts à plonger dans cette expérience nouvelle génération. Bien sûr, nous sommes tous impatients de savoir comment ce nouveau titre bénéficiera PS5 et Xbox Series X. Dans le cas de la console suivante Sony, nous avons déjà la réponse.

Via Twitter, le compte rendu officiel de Play Station a partagé un bref aperçu de Guerre froide des opérations noires, dans laquelle sont affichées les différentes réponses que chaque arme aura en fonction de son type. Par exemple, tirer avec un pistolet ne sera pas la même chose que tirer sur un bazooka.

Déclenchements adaptatifs dans #BlackOpsColdWar: la résistance du bouton L2 rend les armes lourdes… lourdes! # PS5 pic.twitter.com/x4qYBmMkev – PlayStation (@PlayStation) 10 novembre 2020

D’autre part, Tony Flame, Le concepteur principal du jeu a expliqué comment le contrôle se sentirait dans les mains des joueurs en action:

«Le contrôle DualSense est plutôt cool. Il a un nouveau retour haptique, donc lorsque vous appuyez sur la gâchette, vous ressentirez cette vibration, chaque fois que vous tirerez, il y a un petit moteur qui bouge. “

Call of Duty: Guerre froide Black Ops fera ses débuts le 13 novembre pour PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X / S et PC.

La source: PlayStation / GameSpot

