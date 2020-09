Par Sherif Saed,

Jeudi 10 septembre 2020 12:29 GMT

Si vous êtes l’un des nombreux abonnés à Xbox Game Pass Ultimate et EA Play, vous n’aurez pas à renoncer à vos jours d’abonnement restants.

Hier a été un grand jour pour Xbox. Parmi les nombreuses nouvelles que Microsoft a partagées, il y avait EA Play fera partie de Xbox Game Pass Ultimateet Game Pass PC. Cela apporte encore un autre avantage au service et rend encore plus difficile le refus.

Mais qu’en est-il des joueurs déjà abonnés aux deux services? Il s’avère que Microsoft et EA travaillent pour offrir un accord à ces membres existants. En termes simples, Microsoft adopte une approche similaire à celle qui permettait aux membres Xbox Live Gold de convertir leur solde en Game Pass Ultimate.

Larry Hryb de Xbox a expliqué sur Twitter que les joueurs ayant acheté EA Play via la boutique (et non via des cartes prépayées) verront leur abonnement annulé. Le solde restant, à condition qu’il soit supérieur à 50 jours, sera arrondi et converti au mois le plus proche de Xbox Game Pass Ultimate. Cela fonctionne sur une ration 3: 1.

Cela devrait prendre en charge la plupart des utilisateurs, même si cela laissera évidemment derrière eux les joueurs de régions en dehors de la liste prise en charge qui comptaient sur des cartes EA Play prépayées. Nous n’avons toujours pas encore de date – en dehors des « vacances 2020 » – pour la date à laquelle cela entrera en vigueur, de sorte que ces calculs ne seront pas précis pour le moment.

