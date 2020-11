Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm est devenu l’un des jeux les plus attendus de tous les propriétaires de Nintendo Switch. Il semblait que le Big N n’avait aucun plan pour que Nintendo Switch termine l’année, et du jour au lendemain, ils ont publié de manière inattendue une bande-annonce épique où ils ont dévoilé ce titre Koei-Tecmo. Comme vous le savez tous, dans Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm, nous voyagerons 100 ans avant Breath of the Wild et nous saurons ce qui s’est passé pendant la Grande Guerre, donc ce jeu, bien qu’il soit un musou et non un Zelda typique, aura une base basée sur son histoire, quelque chose que les fans ont beaucoup applaudi, puisque l’histoire de Breath of the Wild nous a laissé plus d’un froid.

Impressions des guerriers Hyrule: Age of Cataclysm

La musique, cette grande attraction dans un musou

Si vous avez joué à n’importe quel musou, vous avez pu vérifier que la bande son est l’une des grandes attractions de ce type de jeu. Dans les premiers Hyrule Warriors, nous avons pu profiter de grandes chansons classiques de la saga Zelda avec une touche rock, étant très sucrées et agréables. Dans ce Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm, la bande originale jouera un autre rôle fondamental. Pour vous mettre en appétit, Nintendo nous a montré en avant-première comment certaines de leurs chansons ressembleront à celle du choisi Mipha ou celle du Bête divine Vah Naboris.

Ne manquez pas cet extrait de l’un des thèmes musicaux que vous pouvez écouter dans #HyruleWarriors: The Age of Cataclysm! Reconnaissez-vous des sons familiers de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild? ♫: “Thème du Mipha choisi” pic.twitter.com/E1xyJX1PNU – Nintendo Espagne (@NintendoES) 14 novembre 2020

Pilotez la puissance de la puissante bête divine Vah Naboris, aux côtés de cette musique intense de #HyruleWarriors: Age of Calamity. ♫: «Divine Beast Vah Naboris Looms» pic.twitter.com/YUZXP7m4ER – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16 novembre 2020

Comme vous pouvez l’entendre, les chansons sont d’une grande qualité et nous pouvons observer des sons qui nous sont familiers de Breath of the Wild. Nous attendons avec impatience le jour 20 prendre le commandement de ces guerriers et défendre Hyrule comme s’il n’y avait pas de lendemain, qu’en est-il de vous?

