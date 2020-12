Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 16:56

Comme indiqué précédemment, le Call of Duty: Black Ops Cold War Saison 1 il a été reporté à la semaine suivante, et si beaucoup d’entre nous sont déçus par l’annonce, Activision a publié une nouvelle bande-annonce sur ce qui nous attend dans ce futur contenu.

Voici la description officielle de ces événements:

«Un piège a été tendu. Une maison sûre du INC a été attaqué. Un vieil ennemi est revenu pour se venger. Après avoir attaqué un site de production expérimental de Nova 6 sur Rebirth Island, Russell Adler s’est fait un puissant ennemi avec Vikhor “Stitch” Kuzmin, l’ex-leader du KGB de l’émission Nova 6. Et Stitch cherche à régler ses comptes. Maintenant, Adler et son équipe de la CIA sont piégés et entourés de suffisamment de gaz Nova 6 pour envoyer le monde hors de contrôle. “