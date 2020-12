Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 13h55

GTA en ligne a montré un peu plus de sa plus grande mise à jour à ce jour, le Vol à Cayo Perico, qui devrait faire ses débuts ce 15 décembre à PlayStation 4 et Xbox One. Comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle bande-annonce, il y aura plus de personnages et quelques visages familiers.

«Tout se passe à Cayo Perico, une île paradisiaque privée abritant le tristement célèbre El Rubio, le plus important trafiquant de drogue et fournisseur de la famille Madrazo au monde. Cayo Perico n’est pas seulement le centre de l’empire de la drogue d’El Rubio, mais l’île abrite également d’autres choses: des soirées dansantes sur des plages dorées, où tout le monde s’amuse au rythme de la musique composée par des DJ légendaires. “

D’accord avec Rock star, ce sera la plus grande mise à jour à ce jour, dont vous pourrez profiter seul. Bien sûr, vous pouvez également jouer avec jusqu’à trois amis. Et rappelez-vous qu’une nouvelle boîte de nuit ouvrira également bientôt Les saints.

La source: Jeux de rock star

