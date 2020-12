Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 11:54

Cyberpunk 2077 c’est à moins de 48 heures. Le 10 décembre, l’attente des années et des années prendra enfin fin. Avec des avis déjà publiés, CD Projekt Red a décidé de publier la bande-annonce de lancement du jeu, qui nous montre un peu plus sur ce monde et notre tâche principale dans ce titre.

La nouvelle bande-annonce nous montre davantage V, le protagoniste de notre aventure. De la même forme, nous pouvons voir certains des défis qui nous attendent à Nighy City, ainsi que les alliés, les ennemis et les conflits auxquels nous serons confrontés.

Cyberpunk 2077 arrive sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC le 10 décembre, avec une version pour PS5 et Xbox Series X | S à une date ultérieure. Sur des questions connexes, le jeu est déjà vendu sur le marché gris au Mexique. De même, les critiques pour le titre sont ici, et il y a quelques opinions mitigées.

Via: Cyberpunk 2077

