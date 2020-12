Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 15h44

Nous sommes à quelques semaines de profiter Wonder Woman 1984 dans le confort de notre maison à Noël, pendant que nous profitons du réchauffage du dîner précédent. De cette façon, Warner Bros. a publié une nouvelle bande-annonce pour le très attendu film DCEU.

Cette nouvelle bande-annonce a été créée lors des Mondiaux CCXP 2020 ce week-end. La bande-annonce nous en présente un peu plus sur l’aventure de Diana et compagnie. Cependant, il n’y a pas de grande nouvelle ni de révélation dans ce teaser.

Wonder Woman 1984 ramène Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman et Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, avec de nouveaux membres de la distribution rejoignant le rôle de Kristen Wiig, qui a joué Cheetah et Pedro Pascal, qui joue Maxwell Lord. Wonder Woman 1984 sortira en salles et HBO Max le 25 décembre. Dans les rubriques connexes, vous pouvez en savoir plus sur le nouveau calendrier de publication de Warner Bros.

Via: Warner Bros.

