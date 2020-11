Il semblait que Nintendo n’avait rien en réserve pour nous à la fin de l’année en ce qui concerne les grands jeux. Cependant, ils avaient un projet bien entretenu qui n’a laissé personne indifférent et a surpris tout le monde le jour où il a été révélé, et c’est The Legend of Zelda: Breath of the Wild aurait une préquelle sous la forme d’un musou. Effectivement, Hyrule Warrios: Age of Cataclysm Cela nous donne un aperçu de ce qui s’est passé pendant la Grande Guerre, à peine 100 ans avant les événements de Breath of the Wild. De nombreuses théories sont remaniées sur son histoire, ainsi que des rumeurs selon lesquelles il pourrait s’agir d’une chronologie différente. Cependant, pour vous mettre en appétit, Nintendo nous a fourni une démo gratuite dans laquelle nous pouvons voir les premiers pas du jeu.

Analyse des performances de démonstration

Ce que nous, les joueurs, aimons toujours savoir avant la sortie d’un jeu, c’est comment il fonctionnera, et dans ce cas, étant un musou, un type de jeu dans lequel il y a beaucoup d’ennemis à l’écran et beaucoup de mouvement, plus . Le médium GameXplain a réalisé une vidéo dans laquelle il montre le framerate de la démo de Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment le jeu fonctionne à 30 fps, mais dans les moments où il y a beaucoup de bataille, les images par seconde diminuent. Comme vous le savez tous, Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm sera également jouable en coopérative à écran partagé, ils ont donc également effectué l’analyse. Dans ce mode de jeu, le fps diminue considérablement. Ci-dessous, nous vous montrons la vidéo où l’analyse des performances est présentée.

Comme nous en avons discuté, il s’agit d’une analyse de la démo. Nous ne savons pas si le jeu aura ces baisses d’images par seconde ou s’il y aura un patch pour que cela se produise le moins possible. Il est encore trop tôt pour le savoir. Ce que nous pouvons vous dire, c’est que nous avons déjà testé la version finale du jeu et avons pu en écrire impressions des premières heures dans ce nouvel Hyrule.

