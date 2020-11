Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 09:38

L’anime de Castlevania est l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Depuis la première de sa première saison en 2017, la série a conquis le cœur des critiques et des fans. Maintenant, Le premier regard officiel sur la quatrième saison de cette production a été récemment partagé.

Samuel Deets, directeur de l’animation de Powerhouse Animation Studios, en charge de cette production, a partagé deux images sur Twitter qui nous laissent voir Trevor et Sypha, confirmant leur retour pour la quatrième saison. N’oubliez pas de cliquer sur la galerie pour voir les photos en meilleure qualité.

Voici ce que Deets avait à dire à ce sujet:

«Je viens de terminer un épisode incroyable de Castlevania! Je suis tellement fier de toute l’équipe que j’ai pleuré! La saison 4 va PHENOMENAL! En guise de petit cadeau pour Thanksgiving… Voici quelques captures d’écran de la nouvelle saison. “

Je viens de terminer un épisode incroyable de Castlevania! Je suis tellement fier de toute l’équipe, j’ai pleuré! 😭 S4 se révèle PHÉNOMÉNAL! Comme petit cadeau pour Thanksgiving… Voici quelques captures d’écran de s4…. 👀✨ pic.twitter.com/gZJn6WDoLG – Samuel Deats (@SamuelDeats) 25 novembre 2020

Pour le moment le moment On ne sait pas quand la quatrième saison de Castlevania sera diffusée sur Netflix, mais il est possible que plus d’informations soient révélées tout au long de 2021. Sur les questions connexes, l’Office quittera Netflix à la fin de l’année. De même, The Queen’s Gambit bat de nouveaux records de visionnage sur Netflix.

Via: Samuel Deets

Le multijoueur Cyberpunk 2077 est “une grande production indépendante”, déclare CDPR

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.